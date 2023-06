LECCE – Ufficiali data e ora della festa giallorossa al Via del Mare

La Lega di Serie A ha ufficializzato gli aorari degli anticipi e posticipi dell’ultima giornata, la numero 38.

La festa giallorossa del Via del Mare avrà inizio alle ore 21 di domenica 4 giugno, in contemporanea con altre quattro partite: Atalanta-Monza, Milan-Hellas Verona, Roma Spezia e Udinese-Juventus. Classifica alla mano, con i posti Champions League già assegnati a Napoli, Lazio, Inter e Milan, rimane da definire la classifica che va dal quinto al settimo posto, quest’ultimo valido per la qualificazione alla Conference League, mentre il quinto e il sesto daranno diritto a giocare la prossima Europa League. Se la Roma vincesse l’Europa League, poi, andrebbe direttamente in Champions e libererebbe altri posti alle inseguitrici. Inoltre, da ricordare anche l’ipotesi della squalifica della Juventus dalle prossime competizioni europee. Infine, c’è da riempire la terza e ultima casella della retrocessione in Serie B: col Lecce salvo, rimangono in ballo Verona e Spezia. Già retrocesse, Cremonese e Sampdoria.

L’ultima giornata si aprirà venerdì sera con Sassuolo-Fiorentina alle 20.30; a seguire, sabato alle 18.30, Torino-Inter; alle 21 Cremonese-Salernitana e Empoli-Lazio; domenica alle 18.30, Napoli-Sampdoria.

(foto: archivio Coribello/SalentoSport)