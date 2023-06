LECCE – Baroni a Radiouno: “Abbiamo fatto un’impresa. Futuro? Prima chiudiamo bene col Bologna”

Mister Marco Baroni è stato ospite, stamani, delle frequenze di Radio Anch’io Sport, storica trasmissione radiofonica in onda su RadioUno. L’estratto delle parole del tecnico del Lecce.

“La dedica? È stato un momento commovente, ho pensato a mio padre mancato da poco, oltre alla gioia, in quel momento c’era l’amore verso di lui. Poi abbiamo gioito tutti insieme, un momento bellissimo sia per il nostro territorio, sia per la società, sia per i tifosi, sia per l’area tecnica, da Corvino a Trinchera, sia per il nostro presidente. Abbiamo fatto tutti quanti una scommessa su una squadra giovane, con una gestione che doveva essere molto attenta e vigile sui conti. Siamo partiti piano piano con questo gruppo, fatto di ragazzi giovanissimi, tra cui tanti esordienti, e siamo riusciti a costruire un’impresa. Un momento di grande gioia per tutti. Il rigore di Colombo? Ho visto Blin e Hjulmand consegnargli il pallone, una bella immagine per il nostro gruppo che ha sempre vissuto sulla grande fiducia reciproca. Mi sono girato e ho guardato Romagnoli, uno degli ultimi arrivati ma che ha dato un contributo straordinario: gli ho detto di stare tranquillo perché Colombo avrebbe fatto gol. In settimana mi aveva colpito un’intervista a Blin dopo Lecce-Spezia, nella quale aveva detto che no avremmo meritato la salvezza. Questo mi ha dato uno spunto di riflessione, ho parlato ai ragazzi di questi meriti, dandone loro la forma, e li ho riportati nella visione di squadra. Ciò ci ha rafforzato molto e ha liberato molte energie. Correvamo il rischio che il nostro gruppo giovane ed inesperto potesse avere delle difficoltà in questo tipo di partite, ma invece siamo stati bravi, insieme al mio staff, all’area tecnica, sempre vicia a noi, a tenere lontane le pressioni e a restare concentrati sul nostro importantissimo traguardo. Il mio futuro? Tra qualche giorno scade il mio contratto ma questo è l’ultimo aspetto. C’è stato tanto lavoro e ora è il momento di gioire, ci teniamo a chiudere bene nell’ultima partita in casa davanti al nostro pubblico contro il Bologna, lo dobbiamo al nostro pubblico che sta già festeggiando e festeggerà ancora. Poi ci sarà tutto il tempo per le valutazioni. Quando incontrai Corvino a Vernole, vidi un lupo affamato come me che voleva fare qualcosa d’importante per il territorio. Siamo partiti insieme, in due anni abbiamo vinto la B da primi, facendo un bel calcio con numeri importanti, e quest’anno, con tanti esordienti, abbiamo tagliato il traguardo della salvezza, non entrando mai nella zona rossa della classifica. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, ora festeggiamno e chiudiamo bene con l’ultima partita, poi faremo le nostre valutazioni”.

(foto: Baroni con Sarri, archivio Coribello/SalentoSport)