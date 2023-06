LECCE – Sticchi Damiani: “Non abbiamo un impero, né fondi esteri: questo il nostro capolavoro”

Saverio Sticchi Damiani è un’esplosione di gioia. Dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia, le emozioni del presidente del Lecce dopo un risultato che è, a tutti gli effetti, un’impresa.

“Sapevo cosa sarebbe successo nello spogliatoio e ho lasciato fuori il telefonino, i ragazzi mi hanno fatto nero. Difficile raccontare emozioni provate in un momento del genere, di certo te le porti dentro per la vita. È stata un’emozione profondissima, so bene quello che ho patito quest’anno, le cose che mi son tenuto dentro e che riafforavano tutte, ho sempre pensato agli altri e mai a me stesso. Le immagini di questo pomeriggio straordinario parlano di tutto ciò che mi porto dentro nell’animo, un momento d’intensità unica. Il Lecce è stato bravissimo, ha tenuto testa ad una formazioner costruita per fare grandi cose. Quello di oggi è stato lo specchio di un capolavoro con una squadra piena di giovani, messa insieme con intelligenza e abilità da Corvino e Trinchera, con Baroni bravissimo nel farli crescere. La fiducia è statro il nostro mantra nei momenti cruciali. voglio abbracciare tutti i componenti di quest’annata, da Corvino a Trinchera a Baroni, a tutti i giocatori che hanno vissuto con intensità il campionato ma anche a quelli che hanno giocato di meno, ai medici, ai massaggiatori e ai magazzinieri. In questa dirigenza ho avuto splendidi compagni di viaggio, coi quali è stato possibile ottenere i risultati che parlano del nostro impegno e che si ottengono solo con idee, programmazione e anche con qualche visione illuminata. Non abbiamo un impero, né un fondo internazionale, abbiamo solo gente per bene che sa fare i sacrifici e che crede nel senso sociale di un Lecce protagonista. Ora la festa col Bologna, un grandissimo momento di gioia che meritiamo di condividere tutti insieme e che sarà festa di tutto il Salento. Dopo la festa, quando saremo lucidi, sarà subito tempo delle riflessioni ad ampio respiro”.

(foto: archivio Coribello/SalentoSport)