LECCE – Ufficiale, per l’attacco ecco lo zambiano Banda

L’attacco del Lecce si completa con l’arrivo, per le corsie offensive dell’attacco, di Lameck Banda, classe 2001 proveniente dagli israeliani del Maccabi Petah-Tikva.

Ecco l’annuncio del club giallorosso: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lameck Banda dal Maccabi Petah Tikva. L’esterno offensivo di sinistra zambiano classe 2001 ha sottoscritto un accordo di quattro anni con opzione per il successivo.

Il calciatore lunedì sarà a Lecce per sottoporsi alle visite mediche di rito”.

Nato a Lusaka nel 2001, vanta tre presenze in nazionale under 23 e quattro in nazionale maggiore, avendo esordito nel marzo scorso. Nei primi di giugno ha giocato due spezzoni nelle qualificazioni di Coppa d’Africa contro la COsta d’Avorio in trasferta e le isole Comore in casa.

Entra in prima squadra nello Zesco United, formazione della sua nazione, nel 2017-18. Poi sbarca in Russia nell’Arsenal Tula, dove disputa due gare di qualificazione all’Europa League contro il Neftchi Baku. La sua squadra le perde entrambe. Fa la spola tra Under 19 e prima squadra, raccogliendo poche presenze. Nel 2020-21 si trasferisce in Israele, nel Maccabi Netanya, con cui mette insieme 25 presenze e due gol. Ritorna all’Arsenal Tula ma poi viene nuovamente girato in Israele, nel Maccabi Petah Tikva: la scorsa, è stata la sua stagione migliore con 34 presenze, nove gol e due assist. Il suo ruolo è quello di esterno destro d’attacco.