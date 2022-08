SERIE C – Il Taranto rivoluziona, la Virtus Francavilla no. Il punto sul mercato

TARANTO – Il mercato dei rossoblù è entrato nel vivo. Gli ionici stanno attuando una vera e propria rivoluzione che ha comportato la cessione di calciatori importanti, come Marsili, Giovinco e Saraniti. Oltre a questi tre, non vestiranno più la casacca rossoblù anche Falcone, Santarpia e Benassai. A queste uscite ovviamente sono corrisposte delle entrate, gli ionici infatti hanno ufficializzato:

CLEMENTE CRISCI – Si tratta di un giovane centrocampista classe 2002. Nell’ultima stagione era tra le fila del Bisceglie, ma un infortunio al ginocchio ha complicato il suo campionato.

ALESSANDRO PROVENZANO – È sicuramente uno dei colpi del mercato rossoblù. Il centrocampista classe 1991 nella scorsa stagione ha giocato con il Catania. Calciatore di categoria, vanta esperienze in piazze blasonate come Pisa, Reggina e Lucchese.

MATIAS ANTONINI – Difensore centrale classe 1998. È cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e poi del Cagliari. L’italoargentino arriva dal Ravenna, dove la scorsa stagione ha siglato ben sei reti.

ANTONIO RUSSO – Si tratta di un portiere del 2000. Dopo una stagione al Bisceglie, passa alla Salernitana in quella scorsa dove è il terzo portiere della cavalcata salvezza dei campani nella massima serie.

MATTEO PANATTONI – Attaccante molto interessante, classe 2002. Il calciatore infatti si presenta a Taranto con ben 25 reti all’attivo, messe a segno la scorsa stagione nel campionato Primavera. Il giovane arriva in prestito dal Pisa.

MARCO MANETTA – È un difensore centrale destro del 1991. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Vis Pesaro. In C ha indossato anche le divise di Cavese, Paganese e Matera.

LEONARDO MAZZA – Si tratta di un centrocampista classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Bologna. Con la Primavera rossoblù ha vinto un Trofeo di Viareggio ed una Supercoppa. Nell’estate del 2020 esordisce in serie C con il Mantova, per poi passare alla Ternana la stagione successiva.

SAVERIANO INFANTINO – Attaccante molto esperto classe 1986. Il calciatore arriva in riva allo ionio dopo due anni alla Carrarese. L’ultimo però si è concluso nel peggiore dei modi, infatti l’ex Matera era stato messo fuori rosa.

Il riassunto dei movimenti di mercato:

Entrata: Martorel (p. Bisceglie), D’Agedio (a. Castelnuovo), Labriola (c. Napoli), Caputo (p. Virtus Matino), La Monica (a. Real Aversa), Guida (a. Vastogirardi), Brandi (a. Lucchese), Evangelisti (d. Empoli), Crisci (c. Bisceglie), Provenzano (c. Catania), Antonini (d. Ravenna), Russo (p. Salernitana), Panattoni (a. Pisa), Manetta (d. Vis Pesaro), Mazza (c. Ternana), Infantino (a. Carrarese).

Uscite: Giovinco, Saraniti, Falcone, Civilleri, Santarpia, Benassai, Marsili

—

VIRTUS FRANCAVILLA – Gli imperiali stanno dando continuità a quanto di buono fatto nella scorsa stagione. Gran parte della rosa è stata confermata ed inoltre sono arrivati due rinnovi fino al 2024. Si tratta dei prolungamenti dei contratti di Idda e Maiorino. I biancoazzurri nel corso di queste settimane hanno ufficializzato:

ANDREA RISOLO – Per lui si tratta di un ritorno. Il centrocampista classe 1996 ha vestito la maglia biancoazzurra nelle stagioni 2015/16 e 2019/20. Nell’ultima annata era in forza alla Fidelis Andria.

MARCO FEKETE – Difensore classe 2005. Il giovanissimo calciatore arriva dal settore giovanile dell’Inter.

Il riassunto dei movimenti di mercato:



Entrate: Solcia (d. Atalanta), Avella (p. Ancona), Di Marco (c. Torino), Lo Duca (c. Atletico Terme Fiuggi), Pierno (d. Lecce), Ejesi (a. Padova), Vaughn (c. Francavilla FC), Murilo (a. Viterbese), Risolo (c. Fidelis Andria), Fekete (d. Inter).

Uscite: Prezioso, Ingrosso, Nobile, Gianfreda.