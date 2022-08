LECCE – Baroni alla prima ufficiale: “Nei ragazzi c’è voglia ed entusiasmo. Al centro ci sarà Blin”

Domani sera primissima ufficiale della stagione 2021/22 per il Lecce di Marco Baroni, che ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia con il Cittadella.

Il tecnico ha dato indicazioni circa la formazione: “Dobbiamo ancora fare la rifinitura e ci sono delle situazioni da valutare. Devo vedere come sta Di Francesco anche se sarà dalla partita. Inizialmente partirà Ceesay, poi proverò Blin da centrale difensivo, poi gli altri li devo ancora valutare. In questa settimana abbiamo alleggerito sebbene siamo su carichi importanti”.

La non completezza del parco difensori centrali non preoccupa Marco Baroni: “Io è chiaro che dovrò provare Blin ma cerco di trovare tutte le risorse che ho a disposizione. In questo momento non sono preoccupato, sono qui a lavorare con questi ragazzi, so che dobbiamo affrontare un campionato difficile ma da parte nostra ci sarà sempre coraggio, entusiasmo e voglia di combattere a testa alta”.

Dal punto di vista tattico la via è tracciata: “Stiamo lavorando su una categoria completamente diversa, ma questo non vuol dire che il Lecce debba difendersi per forza. Poi sono le partite che ti portano a fare questo, ma noi dobbiamo avere delle idee, delle soluzioni e soprattutto dei giocatori pronti a tutto. Con entusiasmo e mai con timore, pur sapendo che si troveranno delle difficoltà e questo lo sappiamo”.

Sul capitano: “Non buttiamo la fascia in aria e poi qualcuno la prende. Ci sono dei candidati, per me è un ruolo importante perché è un riferimento ma non solo per un fattore di anni o di presenze, deve esserlo negli allenamenti, in campo, fuori. Deve essere un riferimento visibile”.