LECCE – Ufficiale: Paganini è un nuovo calciatore giallorosso. Corsa ed esperienza per Corini

La notizia era nell’aria da giorni, ma solo oggi la trattativa ha registrato l’accelerata decisiva e conclusiva: Luca Paganini è un nuovo giocatore del Lecce. Il centrocampista offensivo arriva a costo zero, dal momento che era svincolato dal Frosinone.

Questo il comunicato del club di via Costadura: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Paganini nell’ultima stagione al Frosinone Calcio. Il giocatore nella giornata di domani si sottoporrà ad esami molecolari e successive visite mediche”.

Un innesto di assoluto valore per Eugenio Corini, che potrà contare così su un elemento capace di coniugare intelligenza tattica e duttilità, che lo rendono in grado di giocare sia da mezzala che da ala destra, a doti atletiche notevoli, senza tralasciare capacità tecniche importanti. E soprattutto un’esperienza ormai navigata in Serie B nonostante un’età, 27 anni, non certo alta per i risultati raggiunti. Risultati importanti come tre promozioni, due in A e una in B, tutte con il Frosinone, unica squadra con cui ha giocato in carriera.