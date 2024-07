LECCE – Tra Pongracic e il Rennes s’inserisce la Fiorentina

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina ha provato ad inserirsi nell’affare – ormai quasi chiuso – tra Lecce e Rennes per il trasferimento in Francia di Marin Pongracic. Il club viola, che deve sostituire il centrale difensivo Nikola Milenkovic, vicino al trasferimento al Nottingham Forest, ha pensato al nazionale croato per colmare tale grossa lacuna in organico.

L’entourage giallorosso avrebbe già raggiunto l’accordo col Rennes e Pongracic è atteso nelle prossime ore in Francia per effettuare le visite mediche. Ma se prevarrà, magari, la volontà del giocatore di restare in Italia, con un ingaggio più alto rispetto a quanto offre il Rennes e se, tale eventuale offerta dei gigliati dovesse essere conveniente anche per l’Us Lecce, allora l’affare potrebbe clamorosamente ribaltarsi.