LECCE – Mercato: Venuti verso la Samp, occhi su Delle Monache. Un tedesco per sostituire Pongracic?

Lecce sempre più attivo in questa prima fase di calciomercato. Per la Primavera, sebbene ancora non ufficializzato dalla società, arriva il terzino sinistro Lino Aklil, classe 2006, prelevato dal Montpellier, algerino con passaporto canadese, con tre presenze nella nazionale U17 nord-americana.

Lorenzo Venuti è in partenza per Genova, direzione Sampdoria. In cambio, Corvino avrebbe messo gli occhi su Marco Delle Monache, esterno d’attacco classe 2006, con 14 presenze nelle nazionali giovanili tra U17, U18 e U19 e tre reti. Formatosi nelle giovanili del Pescara, con cui ha anche esordito in Serie C nel 2021-22, l’anno scorso ha militato, per la prima parte del campionato, nella Sampdoria in Serie B, collezionando sei presenze in campionato e due in Coppa Italia; nella seconda parte di stagione è sceso di categoria sposando la causa del Vicenza: 17 presenze tra campionato a playoff e zero reti.

Infine, in caso di partenza – ormai più che probabile, anche se non è chiaro ancora se verso Rennes o Firenze – di Marin Pongracic, l’area tecnica giallorossa avrebbe intrecciato dei contatti con Phil Neumann, difensore centrale classe 1997 di proprietà dell’Hannover, già nazionale U19 e U20 tedesco. Formatosi nel settore giovanile dello Schalke 04, ha esordito in Bundesliga 2 con l’Ingolstadt nel 2017-18 per poi vestire le casacche, sempre in Serie B tedesca, di Holstein Kiel e Hannover. Nell’ultima stagione calcistica, ha messo insieme 32 presenze, due gol e due assist.