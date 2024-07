UGENTO – De Nuzzo: “Faremo la nostra parte, cercando di non sfigurare”. Stadio, attesa per l’omologazione

Il primo passo è compiuto: l’Ugento Calcio ha inviato, entro i termini previsti, la richiesta d’iscrizione al prossimo torneo di Serie D. Su questo, sulle strategie di mercato, sugli obiettivi a breve e medio termine e su qualche problema di carattere burocratico si è espresso il presidente giallorosso, Massimo De Nuzzo.

“Venerdì – esordisce – si sono formalizzati tutti gli adempimenti necessari all’iscrizione al campionato di Serie D. L’iter prevede che sarà la Covisod a esprimersi per l’esito definitivo della domanda, entro il 16 luglio. Sarà un campionato nettamente diverso da quello regionale, soprattutto in termini di costi. Per l’Ugento è un passo importante essere in Serie D, sia in termini sportivi ma anche di visibilità territoriale, con risvolti positivi per i nostri sponsor e le attività locali. Affronteremo squadre storiche dal blasone importante con tifoserie importanti al seguito. La nostra missione è fare la nostra parte, consapevoli dei nostri obiettivi e delle nostre potenzialità, cercando di non sfigurare”.

Il neo ds Massimiliano Vadacca è pienamente operativo: “Sta lavorando alacremente – aggiunge De Nuzzo – sin dal primo giorno, devo fargli i complimenti per la professionalità e l’abnegazione con cui sta affrontando quest’incarico. È attivo per costruire una rosa all’altezza del campionato, che soddisfi al meglio le richieste tecniche di mister Oliva per quello che sarà un torneo insidioso che entrambi conoscono molto bene. Stiamo lavorando per rinforzare tutti i reparti. Abbiamo subito ufficializzato la conferma del capitano Ruiz, ora che è chiuso il discorso iscrizione, partiremo col comunicare i primi movimenti di mercato”.

Il club giallorosso ha già organizzato due stage per setacciare under da inserire in prima squadra e un altro ne arriverà nei prossimi giorni per la selezione di atleti Juniores con cui rinforzare la formazione diretta da mister Tony Colella. La ricerca di sponsorizzazioni procede a vele spiegate: dopo gli accordi con gli imprenditori Antonio Raone ed Eugenio Filograna, nei giorni scorsi è stata rinnovata la partnership con Vivosa: “Siamo una piazza piccola e giovane – prosegue il presidente ugentino -, ho sempre sostenuto che bisogna consolidare le basi finanziarie se si vuole affrontare dignitosamente la Serie D che, come noto, comporta un aggravio di costi rispetto ai campionati regionali. Insieme ai soci, che ringrazio, abbiamo lavorato in tal senso e il lavoro non è ancora concluso. Siamo soddisfatti della riconferma di Vivosa, del ritorno del senatore Filograna e dell’avvento di Raone”.

La campagna abbonamenti e la presentazione delle nuove maglie è in standby fino a quando non si avrà l’ufficializzazione dell’omologazione del “Comunale” di via Taurisano alla disputa delle gare di Serie D: “È compito degli uffici comunali – conclude De Nuzzo – espletare gli adempimenti necessari per l’omologazione del campo sportivo nei tempi previsti dalla federazione, ma sono fiducioso che l’Ugento avrà la possibilità di giocare regolarmente sul proprio campo”.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)