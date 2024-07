OTRANTO – Tante novità, la prima in panchina: si riparte da mister Vincenzo Mazzeo

Sabato scorso, nell’affascinante Castello Aragonese, è nata ufficialmente la stagione 2024/25 dell’Asd Città di Otranto che militerà in Promozione. Tante le novità per il sodalizio sud salentino, a partire dalla scelta dell’allenatore che sarà l’ex tecnico dell’U17 del Lecce Vincenzo Mazzeo.

Le prime parole di Mazzeo: “Ringrazio le società per l’opportunità che mi ha concesso. Abbiamo subito trovato comunione d’intenti, affronterò questa nuova avventura con tutto l’impegno e l’entusiasmo possibili. Attraverso il lavoro quotidiano faremo il possibile per accompagnare i progetti di una società ambiziosa. Lavorerò per una formazione che sia in grado di far crescere i giovani e capace di mettere sul campo quel calcio propositivo che mi piace e che negli anni da allenatore ho sempre inseguito. Il gruppo sarà fondamentale: solo se lo spogliatoio compatto lavora bene, porta a casa i risultati e sa affrontare i momenti difficili che pure arrivano nel corso di un campionato. Dovremo essere bravi a trasformare la delusione per quanto accaduto nell’ultima stagione in forza propulsiva e positiva”.

Il nuovo corso dell’Otranto si fonda sui concetti di appartenenza e inclusione, sostenibilità e programmazione, innovazione e impegno sociale. Il presidente Giovanni Mazzeo ha presentato i nuovo compagni d’avventura in società, il primo dei quali è stato Luigi Santo, imprenditore di origini salentine, nativo di Giurdignano, fondatore di Kong Energy, azienda leader nel settore delle rinnovabili con sede a Reggio Emilia. Santo sarà il Business manager dell’Asd Città di Otranto. A seguire sono intervenuti Aldo Bucciante, agente per Mizuno Puglia, e Leo Leopizzi, contitolare, con Massimiliano Serio, di Distribuzione Sport Italia, cui è toccata la presentazione della linea tecnica, delle maglie di gioco e del merchandising 2024/25.

Sono anche intervenuti: Tonino Ruggeri, responsabile del settore giovanile; Umberto Mussini e Lorenzo Panelli, commercialista e avvocato; Andrea Prandi, titolare di Consulenze 2.0, sponsor ufficiale del Città di Otranto; dopo l’intervento di mister Mazzeo, presentato dal ds Salvatore Taurino e dal tm Piero Longo, c’è stato il saluto di Giuseppe Curlante di Union Gas e Luce. Hanno portato il loro saluto, nel corso della serata, il sindaco di Otranto, Francesco Bruni; il delegato provinciale Coni, Gigi Renis; il vice presidente del Cr Puglia Lnd, Otello Sariconi.