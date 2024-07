LECCE – Problemi cardiaci, Gonzalez non parte per il ritiro: i convocati

Non c’è Joan Gonzalez nei convocati di Luca Gotti per il ritiro austriaco del Lecce. Lo staff sanitario giallorosso ha comunicato che, “nel corso delle rituali visite mediche precampionato, ha riscontrato nel calciatore una patologia cardiaca sopravvenuta, le cui cause sono in corso d’accertamento. Per tale motivo, la documentazione clinica dell’atleta è stata inviata e valutata presso il Centro di Cardiologia dello Sport dell’Università di Padova che ha confermato la prima diagnosi. Allo stato, il giocatore non ha quindi conseguito l’idoneità sportiva e, per il momento, non potrà partecipare al ritiro precampionato. Il calciatore, con autorizzazione della società, ha raggiunto Barcellona dove si sottoporrà agli ulteriori necessari accertamenti clinici. L’Us Lecce è accanto al suo calciatore per fornirgli ogni supporto idoneo per affrontare questo particolare momento”.

Tra i convocati non c’è nemmeno Marin Pongracic, autorizzato a trasferirsi in Francia per sottoporsi alle visite mediche col Rennes. La lista dei convocati di Neustfit (14-28 luglio) comprende anche 12 calciatori Primavera aggregati.

PORTIERI: Falcone 1995, Fruchtl 2000, Borbei 2003, Samooja 2003, Viola 2003;

DIFENSORI: Baschirotto 1996, Gaspar 1997, Dorgu 2004, Gallo 2000, Gendrey 2000, Venuti 1995, Esposito 2005, Smajlovic 2003, Addo 2005, Lemmens 2002;

CENTROCAMPISTI: Berisha 2003, Blin 1996, Faticanti 2004, Helgason 2000, Kaba 2991, Maleh 1998, Pierret 2000, Rafia 1999, Ramadani 1996, McJannet 2004, Samek 2004;

ATTACCANTI: Krstovic 2000, Rodriguez 2001, Sansone 1991, Voelkerling Persson 2003, Daka 2004, Salomaa 2003, Burnete 2004.

La squadra partirà domani mattina con un charter e, domani pomeriggio, sosterrà il primo allenamento presso il Neustift Stadion.