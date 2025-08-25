LECCE – Stulic sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa

L’Us Lecce fa un passo, forse decisivo, verso l’acquisizione dell’attaccante 2001 Nikola Stulic, serbo in forza allo Charleroi.

Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra le due società. L’affare si potrebbe chiudere su una cifra pari a cinque milioni.

Cresciuto nel vivaio del Partizan Belgrado e maturato prima al Radnički Niš e poi allo Sporting Charleroi, Stulic è un centravanti “puro”, fisico (188 cm), abile nel puntare la porta e con un discreto fiuto del gol. In Belgio ha già superato le 100 presenze da professionista, con più di trenta reti tra campionato e coppe, mentre nella scorsa stagione ha siglato 17 reti in 34 partite, con buona continuità nelle fasi decisive.

Il possibile arrivo di Stulic è parte integrante del piano di rinforzo delineato da Corvino: valorizzare la cessione di Krstovic investendo in un profilo giovane, tecnicamente valido e con potenziale di crescita. L’alternativa più plausibile è Patrick Cutrone, in esubero al Como. La trattativa è in pieno svolgimento e potrebbe chiudersi a breve, offrendo al tecnico Eusebio Di Francesco una prima punta di prospettiva e di prospettiva importante.