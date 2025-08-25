CASARANO – Dominio ma solo un punto col Trapani. Di Bari: “Ci vorrà tempo per digerire questo pareggio”

Il Casarano torna a calcare i palcoscenici della terza serie nazionale ma l’esordio che lascia l’amaro in bocca. Al “Capozza”, gremito e carico di entusiasmo con 1.300 abbonati, i rossazzurri dominano il Trapani ma non riescono ad andare oltre lo 0-0. Una gara a senso unico, ricca di occasioni da rete sprecate, con la porta granata che sembra stregata.

Il primo tempo è tutto di marca casaranese: Logoluso e Cajazzo ci provano già al 13’, Chiricò e Malcore mettono in difficoltà Galeotti, mentre Pinto al 27’ calcia alto un pallone che sembrava già in rete. Gli ospiti si affacciano pericolosamente solo in avvio, con Chiorra bravo a rispondere, poi subiscono costantemente.

Nella ripresa il copione non cambia: Malcore sfiora il gol, Chiricò impegna ancora il portiere, al 21’ lo stesso Malcore vede la sua conclusione salvata sulla linea. Nel finale esplode la delusione: Zanaboni segna al 43’, ma l’arbitro annulla dopo il check al Football Video Support, la novità tecnologica introdotta quest’anno.

Il Casarano recrimina anche per l’infortunio di Maiello alla mezz’ora del primo tempo, sostituito da D’Alena, ma la squadra continua a spingere con carattere. Nonostante il dominio, la vittoria non arriva.

Il punto muove comunque la classifica e lascia segnali positivi.

Il tecnico Di Bari, a fine gara, ha ammesso l’amaro in bocca: «Ci vorrà tempo per digerire questo pareggio». Il rammarico nasce dal fatto di non aver sfruttato una gara in pieno controllo. «Abbiamo creato tanto e tenuto bene il campo – ha aggiunto – ma non possiamo accontentarci di un pari casalingo». Il mister ha sottolineato però la crescita mentale e tattica del gruppo, segnale che il percorso intrapreso è quello giusto. Grande fiducia nei suoi uomini: «Chi è partito dall’inizio e chi è subentrato hanno fatto bene. Sono soddisfatto della prova».

Di Bari invita comunque a non esaltarsi né abbattersi, ribadendo che la squadra deve continuare a lavorare. «Bisogna migliorare in fase realizzativa, ma la prestazione è stata importante», ha spiegato. Il punto resta stretto, ma la consapevolezza del potenziale cresce di giornata in giornata. (Nuovo Quotidiano di Puglia)

Venerdì prossimo Casarano protagonista dell’anticipo della seconda giornata sul campo dell’Atalanta Under 23.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 24.08.2025, ore 21

Serie C/C 2025/26, giornata 1

CASARANO-TRAPANI 0-0

CASARANO (3-4-3): Chiorra – Lulic, Celiento, Gega – Cajazzo, Maiello (36′ pt D’Alena), Logoluso, Pinto (33′ st Di Dio) – Chiricò, Malcore (26′ st Zanaboni), Ferrara (33′ st Millico).. A disp. Bacchin, Pucci, Palumbo, Milicevic, Perez, Guastamacchia, Barone, Gyamfi, Malagnino, Cerbone. All. Di Bari.

TRAPANI (3-5-2): Galeotti – Nicoli (1′ st Salines), Negro (23′ st Marcolini), Pirrello – Kirwan, Di Noia, Celeghin, Carriero (8′ st Grandolfo), Giron (23′ st Benedetti) – Canotto (15′ st Lasorsa), Fischnaller. . A disp. Ujkaj, Salamone, Vazquez, Ciuferri, Podrini, Ciotti. All. Aronica.

ARBITRO: Di Cicco sez. Lanciano.

NOTE: ammoniti Di Noia, D’Alena, Salines.

