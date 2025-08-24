Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LIVE! SERIE C/C – Risultati 1ª giornata, classifica e prossimo turno

SERIE C Dom. 24 Ago. 2025, 23:30

— RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI —

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 2

ven. 29/08 h 21: Atalanta U23-Casarano;

sab. 30/08 h 18: Cavese-Catania; h 21: Foggia-Sorrento, Trapani-Latina, Potenza-Cerignola;

dom. 31/08 h 18: Picerno-Giugliano, Altamura-Crotone; h 21: Siracusa-Monopoli, Benevento-Casertana, Cosenza-Salernitana

(in collaborazione con calciowebpuglia.it)

