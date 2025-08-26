CICLISMO – Leo Constructions, pioggia di successi a Locorotondo: due titoli regionali e giovani in crescita

La Leo Constructions Ssd torna protagonista nel panorama ciclistico pugliese con un’ottima prova al Trofeo San Rocco di Locorotondo, una delle classiche più prestigiose del calendario regionale. Mattia D’Erchie e Valerio Garofalo hanno conquistato il titolo di campioni regionali Fci Puglia, rispettivamente nelle categorie Jmt e M2. Sul podio anche Antonio Russo, terzo nella categoria Eltm, mentre Ciro Greco ha chiuso al quinto posto assoluto, sfiorando la riconferma del titolo nonostante le difficoltà fisiche delle ultime settimane.

Parallelamente, ottima prestazione per Samuele Alba impegnato in Lazio, a Notarantelo, nella competizione giovanile riservata agli Esordienti 1° e 2° anno, con oltre 100 partenti. Inserito tra i favoriti, il giovane talento salentino ha confermato il suo valore con un 3° posto assoluto dietro Festuccia e D’Andrea, risultato che certifica la sua crescita tecnica e atletica.

In attesa degli ultimi appuntamenti stagionali, la società guarda già al futuro. A fine settembre è previsto un collegiale con il direttore sportivo Elia Aggiano, occasione per consolidare il gruppo Esordienti–Allievi 2026 e accogliere i nuovi ingressi. “Con impegno, cuore e determinazione – ha dichiarato l’amministratore Olsi Paja – i nostri ragazzi continuano a rappresentare con orgoglio i colori nero-arancio della Leo Constructions Ssd”.