LECCE – Strefezza pronto al big match: “Dimentichiamo Reggio, c’è solo il Pisa. E grazie ai tifosi…”

Prosegue la preparazione del Lecce dell’importante ed attesa sfida di lunedì con il Pisa. I giallorossi si sono allenati al completo stamani ad Acaya, dove domani proseguirà il lavoro con una nuova sessione mattutina.

Intanto sempre oggi ha parlato in conferenza stampa Gabriel Strefezza, che è pienamente concentrato sul match: “Questa è una delle gare più importanti della mia carriera. A Lecce è la prima volta che sono così protagonista, quella di lunedì è sicuramente una partita che sento molto. A Reggio è stata una partita difficile, loro hanno giocato una partita difficile e lo sapevamo. Eravamo pronti, ma quando vai in campo non può sempre andare tutto bene. E’ stata un’occasione persa, non ci dobbiamo più pensare, ora abbiamo davanti il Pisa, contro cui mi aspetto una gara aperta”.

Fondamentale sarà l’apporto del pubblico: “Per noi è una spinta in più ce la giocheremo con loro, ci daranno una grande mano è una grande occasione da sfruttare. Sarà una partita bellissima e per noi sarà come giocare in dodici”.

Infine, sul suo campionato: “Per me è un campionato memorabile, voglio dare una mano alla squadra per continuare a crescere. Con Massimo Coda scherziamo sempre, vogliamo migliorarci anche nella classifica assist”.