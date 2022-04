LECCE – De Lorenzis (pres. CC Lecce Club): “Riempiamo lo stadio e incitiamo la squadra sino all’ultimo minuto”

Il Centro Coordinamento Lecce Club chiama a raccolta i tifosi per il match più importante della stagione. Di seguito la nota dal presidente Mario De Lorenzis.

“Il nostro amato Lecce è padrone del proprio destino. Conquistando tre vittorie negli ultimi 270 minuti di questo emozionante torneo cadetto, la squadra giallorossa potrà coronare il sogno di tutto il Salento, quello di tornare nell’Olimpo del calcio italiano. Sarebbe un risultato straordinario per una società che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, non si è risparmiata per allestire un organico in grado di lottare per le posizioni di vertice del campionato. Ora è arrivato il momento di raccogliere i frutti.

Il primo ostacolo sulla strada dei ragazzi di mister Baroni è il Pisa, una diretta concorrente nella lotta per la promozione in serie A. Senza ombra di dubbio, è la partita più difficile che attende i nostri beniamini in questo scorcio finale di stagione, di conseguenza è nostro dovere creare le condizioni ideali per permettere a capitan Lucioni e compagni di conquistare l’intera posta in palio. E noi tifosi abbiamo solo un modo per aiutare i ragazzi: riempire tutto lo stadio Via del Mare lunedì pomeriggio e incitare la squadra dal primo all’ultimo minuto di gioco. Pensando esclusivamente a sostenere la squadra.

Noi sugli spalti, la squadra sul campo e la meritevole dirigenza, tutti insieme, possiamo centrare l’obiettivo più importante della stagione”.