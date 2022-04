SERIE C/C – Si chiude la stagione regolare con tutti i primi verdetti già emessi: programma e gli arbitri

Siamo arrivati alla fine della stagione regolare del campionato di Serie C girone C 2021/22. La 38ª giornata però non offre particolari spunti, visto che la classifica non può variare più di tanto.

Il Bari, già in Serie B, si prepara ad alzare la Coppa davanti al suo pubblico. I galletti sfidano il Palermo, ancora in corsa per il secondo posto. Insieme ai rosanero c’è anche l’Avellino. La compagine irpina affronta fuori casa il Foggia, che, dopo la restituzione dei due punti da parte della Corte Federale, è ufficialmente nei playoff. Gli uomini di Zeman, però, devono consolidare la settima posizione.

Chi ha perso due punti questa settimana è la Juve Stabia, deferita dal Tribunale Federale per irregolarità contributive e fiscali. A far visita ai campani c’è la Virtus Francavilla che vuole chiudere la stagione come quinta in classifica per poi provare a sognare. La Fidelis Andria è condannata alla sfida playout con la Paganese. I federiciani chiudono la loro stagione regolare fuori dalle mura amiche con il Monopoli. La formazione barese può ambire alla quinta posizione, ma, qualora non dovesse arrivare una vittoria, è sicura della sesta piazza. Il Taranto, già salvo, fa visita al Picerno, già matematicamente nei playoff.

Il programma e le designazioni della 38ª giornata:

dom 17:30



AZ PICERNO-TARANTO: Maria Marotta di Sapri (Somma-Vitale; IV: Robilotta)

BARI-PALERMO: Francesco Luciani di Roma 1 (Terenzio-Ciancaglini. IV: Bozzetto)

FOGGIA-AVELLINO: Claudio Panettella di Gallarate (Salvalaglio-Lazzaroni; IV: Guerra)

CAMPOBASSO-POTENZA: Marco Emmanuele di Pisa (Cecchi-Tagliaferri; IV: Castellone)

JUVE STABIA-VIRTUS FRANCAVILLA: Michele Delrio di Reggio Emilia (Tinello-Del Santo Spataru; IV Ufficiale: Menozzi)

MONOPOLI-FIDELIS ANDRIA: Antonino Costanza di Agrigento (Trischitta-Micalizzi; IV Ufficiale: Palmieri)

MONTEROSI-LATINA: Paride Tremolada di Monza (Cavallina-Massimino; IV: Zoppi)

TURRIS-PAGANESE: Stefano Nicolini di Brescia (Votta-Agostino; IV: Palumbo)

VIBONESE-CATANZARO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Pintaudi-Giuggioli; IV: Vogliacco)

RIPOSA: ACR MESSINA

—

CLASSIFICA: Bari 75 – Catanzaro e Avellino 64 – Palermo 63 – Virtus Francavilla e Monopoli 56 – Foggia e Monterosi 51 – Turris e AZ Picerno 49 – Juve Stabia 46 – Campobasso 43 – Latina 42 – ACR Messina 39 – Taranto 38 – Potenza 36 – Fidelis Andria 30 – Paganese 26 – Vibonese 21.