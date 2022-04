SERIE D/H – Il Cerignola prepara la festa. Scontri diretti per Casarano e Nardò: il programma della 34ª

Con buone probabilità, la quintultima giornata del girone H di Serie D coinciderà con la vittoria del campionato e con la festa promozione dell’Audace Cerignola, avanti di 14 punti rispetto alla seconda in classifica, il Francavilla, superata a domicilio nel turno pre-pasquale. Per essere sicuri della promozione, Malcore e compagni devono vincere senza guardare al risultato del Francavilla. In alternativa, potrebbero anche pareggiare ma, in caso di successo dei lucani, la festa promozione sarebbe rimandata di qualche giorno.

Francavilla e Bitonto sono, ormai, con un piede e tre quarti nei playoff. Il Fasano deve gestire un buon margine di vantaggio (+5 sulla sesta in classifica), a partire dalla complicata trasferta col Nola, ancora non salvo. In zona salvezza, invece, tutto è ancora molto incerto. Ci sono due scontri diretti in programma: quello di Nardò tra i granata e il Brindisi e quello del “Capozza” tra il Casarano e il San Giorgio.

La squadra di De Candia, dopo il successo col Rotonda, ha gettato via la vittoria a Lavello e rimane in piena zona playout da dove, attualmente, è uscito il Brindisi che conserva tre punti di margine. Il successo di Molfetta ha rivitalizzato il Casarano dopo tre ko di fila ma ora serve continuità di risultati, a partire dallo scontro diretto contro i napoletani. Per la Virtus Matino, l’avversario di giornata sarà la Nocerina, impegnata a difendere la sua posizione nella griglia dei playoff.

Il programma e le designazioni della 34esima giornata:

A. Cerignola-Bitonto: Carlo Esposito di Napoli (Rastelli-Giudice) – ore 16

Bisceglie-Sorrento: Riccardo Fichera di Milano (Montanelli-Daghetta) – ore 16

Casarano-San Giorgio: Ferdinando E. Toro di Catania (Gentile-Bosco) – ore 15

Casertana-Francavilla: Alessandro Silvestri di Roma 1 (Campanella-Bonaccorso) – ore 15

Nola-Fasano: Vittorio E. Teghille di Collegno (Mambelli-Melnychuk) – ore 15

Gravina-Rotonda: Deborah Bianchi di Prato (Magherini-Hader) – ore 15.30

Lavello-Mariglianese: Angelo Tomasi di Lecce (Fedele-Schirinzi) – ore 15

Nardò-Brindisi: Simone Gravini di Aprilia (Gookooluk-De Palma) – ore 15

Team Altamura-Molfetta: Stefano Giampietro di Pescara (De Santis-Di Bartolomeo) – ore 17

Virtus Matino-Nocerina: Andrea Terribile di Bassano del Grappa (Mirarco-Mititelu) – ore 15 a Ugento

—

CLASSIFICA: A. Cerignola 75; Francavilla 61; Bitonto 59; Fasano 56; Nocerina 52; Gravina 51; Casertana 50; Sorrento 48; Molfetta 43; Lavello 42; T. Altamura 41; Nola* e Brindisi 40; Casarano 39; Mariglianese* 37; Nardò* e Rotonda 35; San Giorgio** 33; Bisceglie* 29; Matino 24.

(Da recuperare: Nola-San Giorgio 27 aprile, Mariglianese-Nardò dal 2-0 e dal 1′ st, 1° maggio, San Giorgio-Bisceglie 1° maggio).