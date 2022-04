SURF – “Lecce Sup Race”, i migliori surfisti d’Italia sbarcano a San Cataldo (Le)

Domani, sabato 23, e domenica 24 aprile, presso Lido York di San Cataldo (Le), si terrà la seconda tappa del campionato italiano di Stand Up Paddle e Paddleboard denominata “Lecce Sup Race”.

L’evento indetto dalla Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, organizzato dall’Asd Marina di San Cataldo e patrocinato da Coni, Regione Puglia e Comune di Lecce, vedrà la partecipazione di un centinaio di atleti, provenienti da tutto il territorio nazionale. Contestualmente, si disputeranno le fasi regionali di selezione per il Trofeo Coni, in programma a settembre e ottobre.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a mettere in piedi una competizione così importante dopo il lungo periodo di stop forzato causato dalla pandemia – dichiara Carlo Morelli, delegato regionale della Fisw e agli Sport Nautici del Coni Puglia -. Sarà una manifestazione che rilancerà il turismo sportivo nel nome della destagionalizzazione. Infatti per gli atleti sono previste visite guidate tra le meraviglie del barocco leccese durante il loro soggiorno nel Salento. Per la realizzazione di questo grande appuntamento è servita le collaborazione di tutto il movimento che ruota attorno agli sport da tavola”. Alla manifestazione sportiva prenderanno parte la Locals Crew di Torre San Giovanni, la Lega Navale di Frigole, Frassanito Surf Point, Alimini Surf Point, la 3Oceani Asd, il Circolo L’Approdo di Porto Cesareo, il Circolo della Vela Marina di Lecce e il Circolo La Lampara di Santa Caterina.