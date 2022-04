MOTORI – Ai nastri di partenza il 28° Rally Città di Casarano: i nomi in gara

È ai nastri di partenza la 28esima edizione del Rally Città di Casarano, in programma nel fine settimana sulle strade del Capo di Leuca, prima prova dell’edizione 2022 della Coppa Rally Aci Sport di Settima Zona.

Saranno 87 i piloti in competizione, otto in più rispetto alla scorsa edizione, il più alto numero d’iscrizioni registrate negli ultimi 12 anni. Un successo per gli organizzatori della Casarano Rally Team, visto anche il periodo storico che si sta attraversando.

Si partirà domani, sabato 23, da piazza san Domenico a Casarano alle 16.01, con arrivo del primo concorrente alle 18.25 del giorno seguente. Tre i tracciati che ospiteranno le sette prove speciali (Cardigliano, Miggiano e Torre Vado), per una distanza totale di circa 300 km complessivi (62 km di speciali).

Tra i nomi di spicco, non mancano quelli dei primi tre classificati della Coppa di Zona dello scorso anno, ossia Carmine Tribuzio, Maurizio Di Gesù e Gianluca D’Alto, ma anche quelli di Giuseppe Bergantino, Fernando Primiceri, Luigi Bruccolieri, Francesco Rizzello. Tra gli osservati speciali: “PinoPic”, Enrico Girardi, Nicola Fiore, Mauro Santantonio. In gara anche Alessio De Santis, Gabriele Passaseo, Claudio D’Amico, Massimo De Rosa, Federico Petracca, Antonio Trotta, Matteo Carra, Gianluca Lecci, Giorgio Liguori, Gianni Stracqualursi, Riccardo Pisacane, Antonio Faiulo, Riccardo Di iuorio, Martina Iacampo, Sara Carra, Gabriele Recchiuti, Fabio Solitro, Mattia Mele, Fernando De Rosa, Fioravante Totisco, Luca Finguerra, Emiliano Martina, Michele Campagna, Michele Serafini, Paolo Guerra, Andrea Pisacane, Paolo Garzia, Antonio Dino Palma, Nunzio Fanelli, Gabriele Bruno, Marco Mariani, Daniele Ferilli, Simone Faiulo, Antonio Passaseo, Antonio Branca, Francesco Lacatena, Marco De Mitri, Luca Sarcinella, Pierpaolo Calò, Gianfranco Manco, Flavio Bagnoli, Marco Agagiù, Antonio Lifonso.