VOLLEY B/m – Leverano si tinge d’azzurro: il baby Miraglia convocato in Nazionale under 18

Ci sarà anche un po’ di Salento nella doppia sfida che attende la Nazionale italiana di volley under 18 tra oggi e domani. Nella rosa degli azzurrini coordinati dal pluridecorato Julio Velasco e guidati da coach Michele Zanin, ci sarà anche Federico Miraglia, giovanissimo centrale della BCC Leverano Volley, 17enne, alto 201 cm.

Cresciuto nel settore giovanile del Leverano, Miraglia è ormai in pianta stabile in prima squadra, agli ordini di coach Andrea Zecca e, dopo la convocazione nella pre-juniores, ora è arrivata anche quella nella nazionale under 18 che, a Napoli, sarà impegnata nelle qualificazioni agli Europei di categoria, oggi contro la Croazia e domani contro la Francia. La vincitrice del girone, staccherà il pass per le finali della rassegna continentale che si terrà in Georgia nel mese di luglio.

Per il sodalizio salentino un prestigioso riconoscimento per quanto fatto sul settore giovanile in questi anni, grazie agli investimenti della dirigenza e al lavoro dei tecnici Luca Firenze e Anna Maria Isceri.