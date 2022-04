LECCE – È corsa al botteghino, toccata quota 21mila. Lucioni al NQdP: “Daremo sempre il 100%, garantito”

Mentre continuano a far discutere sia la tempistica, sia i contenuti dell’intervista rilasciata da Renè De Picciotto a Telerama, i tifosi del Lecce si stringono attorno alla squadra e corrono al botteghino per acquistare i biglietti di Lecce-Pisa. A L’ultimo dato di ieri sera, diffuso dal vice presidente Corrado Liguori, parlava di 21mila biglietti venduti. Non è impensabile, mancando ancora tre giorni all’evento, di raggiungere almeno quota 25mila.

Ieri, intanto, capitan Fabio Lucioni è stato ospite nella sede leccese del Nuovo Quotidiano di Puglia. Il capitano ha dichiarato che la squadra “è pronta”. Alcune dichiarazioni del difensore giallorosso.

“Abbiamo cominciato già da tempo a preparare la partita col Pisa. I ragazzi sono tranquilli, avendo già alle spalle quelle gare necessarie per far sì che lunedì siano pronti. Ho detto loro che non si possono vincere 38 partite e che ci sta di cadere, l’importante è rialzarsi subito con determinazione. E poi, alla vigilia, nessuno avrebbe pensato che il Lecce, a tre gare dal termine, si fosse trovato a 65 punti, a un punto dalla prima posizione, nonostante le tante squadre costruite per vincere. Il mister? Lo conosco bene da anni, per lui è determinante anche l’aspetto mentale, oltre che quello fisico. Siamo una squadra giovane, fatta di ragazzi che hanno entusiasmo, ed è la testa a mandare le gambe a mille. Quando sono arrivato qui stavo scontando una squalifica ma sono stato accolto benissimo e mi sono sentito subito a casa insieme alla mia famiglia. A Lecce si vive divinamente e questa è stata una stagione bellissima, non solo perché siamo lassù, ma anche perché è bello condividere gioie e dolori coi ragazzi, per vederli crescere. Darei tanto per tornare in A, la piazza lo merita. La società è ambiziosa e ci tiene a crescere. Un messaggio ai tifosi? La squadra darà sempre il 100%, ve lo garantisco“.