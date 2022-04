DILETTANTI – Seconde di Eccellenza, sarà spareggio Sava-Corato. Ufficializzate le semifinali di Coppa Puglia

Domenica 24 aprile e domenica 1° maggio si giocherà lo spareggio tra le seconde classificate dei due gironi di Eccellenza. Questo, per l’eventuale partecipazione alle gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Dilettanti, nel caso si liberasse un posto per l’eventuale vittoria della Coppa Italia Dilettanti da parte del Barletta, che è in semifinale e che ha vinto la gara d’andata per 3-1 contro i sardi dell’Ossese (ritorno il 27). In tal caso, il Martina approderebbe direttamente in Serie D insieme al Barletta.

Il sorteggio ha determinato questi esiti: andata Sava-Corato domenica 24, ritorno Corato-Sava, domenica 1° maggio, sempre alle ore 16.

COPPA PUGLIA – Dopo le gare dello scorso 14 aprile in Coppa Puglia, il Giudice sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

CALCIATORI – Due gare per Samuele Scirocco (A. Cagnano), Giuseppe Daluiso (CD Trani); una gara per Filippo Guacci (CD Trani), Fabrizio Lanzilotto (Cursi), Danilo O. Giardino (Mesagne), Emmanuel V. Bakal (Cursi), Erasmo Cassandro (FC Santeramo), Raffaele Dimauro (FC Santeramo), Domenico Gallo (A. Cagnano), Francesco Amorese (CD Trani), Francesco Lotito (Mesagne), Aldo Parisi (Ceglie), Francesco Musaccio (CD Trani), Manolo Morelli (Mesagne).

L’esito dei sorteggi per le semifinali: il 28 aprile alle 16.30, Audace Cagnano-Levante Azzurro, Ceglie-Salve (Galatone); il 12 maggio, gare di ritorno a campi invertiti.