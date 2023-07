LECCE – Strefezza, Corfitzen e Almqvist piegano il Cittadella. Altra vittoria nell’ultimo giorno di ritiro

Si chiude nel migliore dei modi il ritiro estivo precampionato del Lecce 2023/24 targato Roberto D’Aversa, che ha battuto in amichevole il Cittadella per 3-0. Un test, quello disputato a Lavarone, che è stato gara vera vista la voglia di mettere in campo le idee del tecnico mostrata dai salentini ed anche alla luce della cattiveria agonistica dei veneti, che hanno mostrato intensità senza tirare mai indietro la gamba. Domani per i giallorossi il rientro in Salento con due giorni di riposo che porteranno alla ripresa dei lavori in loco mercoledì pomeriggio.

Solito bel piglio d’inizio gara che il Lecce ha mostrato in ognuno delle uscite amichevoli finora disputate e confermato anche con una squadra di livello ben superiore delle precedenti come il Cittadella. Che infatti prova a mettere i bastoni tra le ruote della manovra di D’Aversa, così per trovare spazio per la conclusione i giallorossi devono alzare il livello di giro palla e giocate. Al sesto minuto la prima fiammata giallorossa firmata Strefezza, autore di una conclusione dal limite larga di non molto. Sulle fasce si spinge anche con i terzini e dopo cinque minuti la gran percussione di Gendrey trova spazio per un tiro che, deviato, va alto di non molto. Dal corner seguente stacca bene Baschirotto che per un soffio non trova la porta.

Bella azione e grandissima palla gol per il Lecce al 20′: da Rafia a Rodriguez, scatto sul filo dell’off-side e diagonale forte che trova la gran parata di piede di Kastrati. Due giri di lancette dopo si fa vedere per la prima volta la compagine granata con un cross dalla destra deviato da Banda non troppo sopra la porta difesa dal ri-esordiente Falcone. Triplo tentativo giallorosso dal limite a cavallo dalla mezz’ora: Gallo manda alto, poi sia Pongracic sia soprattutto Gonzalez (dopo gran sgroppata di Rodriguez) si vedono deviare in corner la conclusione dalla retroguardia granata. Momento di nervosismo verso il finale di frazione in seguito dell’ennesimo calcione preso da un vivace Rafia. Dopo una fase di gioco spezzettata si chiude a reti bianche nella prima frazione.

Secondo tempo e ancora giallorossi padroni del gioco. Bella azione al 48′ a liberare Banda, che da posizione centrale manda però altissimo. I cambi e la crescita dei veneti soprattutto in termini di tenuta in mezzo al campo hanno portato ad un calo nella spettacolarità di un match a lungo privo di azioni nei pressi delle due aree. I falli non si contano, le manovre sono poco fluide ma è comunque il Lecce a provare a fare la gara. Così al sessantanovesimo Di Francesco, lanciato in profondità, tenta il diagonale di destro che non va largo di molto.

Serve una prodezza del singolo per sbloccare la gara e questa arriva al minuto 72′. Da Rafia ad Almqvist, tocco per Strefezza che guadagna bene spazio prima di trovare l’angolo giusto con una fiondata dai venti metri. Il Cittadella prova a reagire di veemenza, con Amatucci stoppato all’ultimo dal grande intervento in chiusura di Dorgu. Ed il terzino danese si scatena anche in proiezione offensiva subito dopo: lanciato sulla fascia, mette in mezzo di forza e precisione per il connazionale Corfitzen che gira bene in porta. È il 75′ ed il Lecce è avanti 2-0. Sei minuti ed i salentini avrebbero trovato un gran tris grazie ad una bella conclusione di destro di Almqvist a valorizzare il lancio di Gallo dalle retrovie, tutto vanificato da una segnalazione di fuorigioco comunque millimetrica. Poco male, perché all’82’ ecco comunque lo 0-3: Di Francesco sprigiona i cavalli di Dorgu, traversone sul secondo palo per Almqvist che stavolta insacca da posizione buonissima.

IL TABELLINO:

Lecce-Cittadella 3-0

Lecce: Falcone (1’’st Bleve), Pongracic, Baschirotto (1’st Blin), Rafia (37’st Helgason), Gonzalez (44’st Berish), Gendrey (1’st Venuti – 19’st Dorgu), Banda (16’st Di Francesco), Gallo, Strefezza (28’st Corfitzen), Hjulmand ©️ (16’st Bjorkengren) Rodriguez (1’st Almqvist). A disposizione: Brancolini, Listkowski, Smajlovic. Allenatore: R. D’Aversa

Cittadella: Kastrati; Carissoni (dal 16′ s.t. Cecchetto), Angeli (dal 1′ s.t. Frare), Pavan (dal 16′ s.t. Sottini), Giraudo (dal 16′ s.t. Rizza); Vita (dal 16′ s.t. Felicioli), Branca (dal 31′ s.t. Mattioli), Carriero (dal 1′ s.t. Amatucci); Tessiore (dal 1′ s.t. Embalo); Magrassi (dal 16′ s.t. Asencio), Baldini (dal 1′ s.t. Pittarello) A disposizione: Veneran. Allenatore: E. Gorini

Marcatori: 27’st Strefezza , 32’st Corfitzen, 37’st Almqvist.

Ammoniti: Carriero (C), Hjulmand (L), Rizza (C), Helgason (L), Frare (C)