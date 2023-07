TENNIS – Da Maglie parte l’assalto azzurro alle finali di Reina Soisbault Cup

Dal 2 al 4 agosto, come ormai consuetudine, sarà di scena la Reina Soisbault Cup sugli impianti del Circolo tennis di Maglie. La competizione, che è un’anticamera della Billie Jean King Cup, ex Fed Cup, vede in campo le nazionali femminili under 18 di Italia, Grecia, Israele, Slovenia e Spagna, che si contenderanno l’accesso alle finali di Granville in Francia (7-9 agosto).

La nazionale azzurra che sarà presente a Maglie è composta dalla bolognese Federica Urgesi (13 ITF, vincitrice del doppio Juniores negli Australian Open 2023), dalla romana Francesca Pace (33 ITF, semifinalista a Wimbledon 2023 nel doppio Juniores) e dalla genovese Alessandra Teodosescu (40 ITF). Il capitano è Daniele Silvestre, tecnico nazionale Fit. Urgesi, come tante altre campionesse e campioni in erba del tennis italiano, fu a Maglie nel 2017 per il Trofeo Maglio Under 12, vincendo il tabellone del doppio (foto).

Il tabellone verrà sorteggiato martedì 1° agosto alle 18, in occasione della cerimonia d’inaugurazione.