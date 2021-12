LECCE – Sticchi Damiani contento a metà: “Mi è piaciuta tantissimo la squadra, ma il Var…”

Amareggiato ma ottimista il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, nel post-Pisa. Le sue parole, raccolte dal Nuovo Quotidiano di Puglia.

“La squadra mi è piaciuta tantissimo e mi pare che abbia ribadito come stia crescendo in consapevolezza e autorevolezza. Questa gara di Pisa, però, lascia molte ombre sull’operato del Var. In particolare, sull’episodio del fallo su Strefezza, che, secondo il Var, sarebbe avvenuto fuori area, ci sarebbe stato bisogno di un controllo molto più approfondito, visto che il fallo sembra sulla linea e, quindi, in area. E poi, sul fallo subito da Lucioni, l’arbitro ha pensato fosse testa contro testa e invece Lucioni ha subito una gomitata violenta da rosso diretto. Non voglio fare polemica, anzi faccio i complimenti al Pisa, ma chi sta al Var non pensi che non ci siamo accorti di nulla, solo perché non reagiamo in modo scomposto. Ad ogni modo, i ragazzi hanno dato vita a un ciclo strepitoso e hanno confermato di esserci tutti, compreso chi è entrato in campo nella ripresa. Ora pensiamo al Vicenza e a trasferire sul campo tutta la positività senza fare una tragedia di questa sconfitta. Dobbiamo ripartire subito”.

(foto: S. Sticchi Damiani, ph Coribello/SalentoSport)