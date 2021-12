LECCE – La Primavera sfiora il colpaccio a Vinovo: arriva un punto in casa della Juventus

Ottimo punto raccolto dal Lecce Primavera a Vinovo contro la Juventus. Dopo un buon primo tempo, col Lecce leggermente più pericoloso degli avversari (colpita anche una traversa in mischia), succede tutto in un minuto, dal decimo all’undicesimo della ripresa.

Giallorossi in vantaggio con una splendida punizione di Vulturar che lascia secco Senko. Palla al centro e, sull’azione successiva, Iling è bravissimo a spedire dentro un assist a rimorchio di Turco per l’1-1, che poi sarà il risultato definitivo al triplice fischio. La grande occasione, per la Juve, arriva al 21′: calcio di rigore per atterramento di Turco in area, ma, dal dischetto, Chibozo spedisce fuori a Borbei battuto.

Il Lecce aggiunge un punticino d’oro alla sua classifica un po’ deficitaria e sale a quota 10. Nel prossimo turno, sabato 18 alle ore 11, a Parabita arriverà la vice capolista Inter.

—

IL TABELLINO

Vinovo (To), Vinovo Training Center

domenica 12 dicembre 2021, ore 10.45

Primavera 1 2021/22 – giornata 12

JUVENTUS-LECCE 1-1

RETI: 10′ st Vulturar (L), 11′ st Iling (J)

JUVENTUS (4-4-2): Senko – Savona, Nzouango, Fiumanò, Turicchia – Chibozo, Omic, Sakularac (1′ st Mbangula), Iling (39′ st Strijdonk) – Cerri (1′ st Bonetti), Turco. A disp. Scaglia, Ratti, Mulazzi, Rouhi, Doratiotto, Solberg, Ledonne, Dellavalle. All. Bonatti.

LECCE (4-3-3): Borbei – Russo, Nizet, Daka (28′ st Trezza), Torok – Salomaa (32′ st Scialanga), Vulturar, Macrì – Back (46′ st Carrozzo), Gonzalez, Pascalau. A disp. Bufano, Dreier, Gallorini, Oltremarini, Coqu, Lippo. All. Grieco.

ARBITRO: Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

NOTE: ammoniti Sekularac, Turco, Bonetti (J), Nizet, Daka (L). Al 21′ st Chibozo (J) calcia fuori un rigore.

—

RISULTATI (giornata 12): Roma-Spal 4-1, Cagliari-Napoli 3-0, Inter-Genoa 2-2, Sampdoria-Milan 0-2, Verona-Sassuolo 1-0, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Pescara oggi, Bologna-Empoli domani, Fiorentina-Torino domani.

CLASSIFICA PROVV.: Roma 30 – Inter, Cagliari, Napoli 19 – Fiorentina, Torino, Genoa, Juventus 18 – Empoli 17 – Sampdoria, Sassuolo 16 – Atalanta 15 – Milan e Spal 14 – Lecce 10 – Bologna 7 – Pescara 5.

PROSSIMO TURNO (17-19 dic.): Cagliari-Verona, Sassuolo-Sampdoria, Empoli-Juventus, Lecce-Inter (sab. ore 11), Torino-Bologna, Milan-Pescara, Napoli-Roma, Spal-Fiorentina, Genoa-Atalanta.

(foto: C. Vulturar, autore del gol del Lecce – ph Coribello/SalentoSport(