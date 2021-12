VIRTUS FRANCAVILLA – Biancazzurri sciuponi sotto porta, il Foggia vince il derby con un guizzo di Ferrante

Settima sconfitta stagionale per la Virtus Francavilla, a Foggia battuta da un gol di Ferrante sul finire del primo tempo.

Padroni di casa subito aggressivi con Ferrante che al quarto minuto scalda i guanti di Nobile. Meglio i satanelli che si fanno sentire anche sul lato agonistico, con interventi che richiedono provvedimenti arbitrali. La Virtus si fa vedere attorno al quarto d’ora con una punizione insidiosa di Maiorino che impegna Volpe. La squadra di Taurino colleziona corner e, alla mezzora, spreca una palla gol con Perez che aggancia un pallone ma si perde sul più bello davanti a Volpe. Fase emozionante, quella finale di tempo, con diversi capovolgimenti di fronte: Curcio spedisce alto per il Foggia, poi Maiorino spreca un’altra palla gol non stoppando bene un assist di Perez davanti a Volpe. Ferrante alza il livello e, prima, batte al volo, trovando la parata di Nobile; poi, al 41′ lo supera, avventandosi su un pallone messo in mezzo da Garofalo e portando avanti i suoi prima del riposo.

La reazione della Virtus arriva attorno al quarto d’ora con Perez che mette in mezzo un pallone non pulito bene da Volpe. Sulla respinta, però, Tchetchoua spreca a porta vuota. Nobile è ancora reattivo su un contropiede di Tuzzo, anticipando l’attaccante foggiano. Su un corner, si fa vedere Idda per la Virtus, con palla di poco fuori. Premono gli ospiti, a caccia del gol del pari: lo sfiorano ancora con Tulissi, a 15′ dalla fine: palla alta non di molto. La girandola dei cambi non produce effetti per Taurino. Finisce con la vittoria di misura del Foggia che aggancia proprio la Virtus a 27 punti.

Domenica prossima, per i biancazzurri, ci sarà la sfida casalinga alla Juve Stabia.

IL TABELLINO

Foggia, stadio “P. Zaccheria”

sabato 11 dicembre 2021, ore 16.30

Serie C/C 2021/22 – giornata 18

FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

RETI: 41′ Ferrante

FOGGIA (4-3-3): Volpe – Garattoni, Sciacca, Di Pasquale (89′ Girasole), Nicoletti (85′ Martino) – Garofalo, Petermann, Gallo – Tuzzo (90′ Merkaj), Ferrante, Curcio. All. Zeman.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Carella, Tchetchoua (79′ Enyan), Prezioso (63′ Ekuban), Toscano, Ingrosso – Maiorino (48′ Tulissi), Perez (63′ Ventola). All. Taurino.

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore.

NOTE: ammoniti Garofalo, Sciacca, Gallo, (F), Caporale, Tchetchoua (VF).

(foto: Petermann contro Toscano – ph Miglietta)

