LECCE – Baroni: “Più belli che concreti. Ci è mancata qualcosa in attacco”. A La Spezia spazio alle seconde linee

Mister Marco Baroni fa fatica a mandare giù la sconfitta di Pisa. L’analisi del tecnico del Lecce dall’Arena Garibaldi.

“Sono abituato a vedere i numeri e i numeri dicono che abbiamo avuto la supremazia territoriale sia nel primo, sia nel secondo tempo e un episodio ha cambiato la partita. Loro sono bravissimi a tirare da fuori e ad attaccare la porta sui cross. Mi spiace commentare una sconfitta ma sono molto contento della prestazione della squadra che ha giocato con personalità e qualità. Davanti ci è mancato qualcosa, potevamo fare meglio nelle occasioni di Olivieri e Gargiulo, ma anche sui corner, quando abbiamo appoggiato la palla verso la porta. Siamo stati più belli che concreti. Abbiamo perso la partita sulle seconde palle? Questo perché loro calciano e noi giochiamo. Sfruttano molto bene le loro qualità ma non ho visto difficoltà a inizio ripresa. Il Pisa si è fatto sotto solo quando abbiamo perso dei palloni sanguinosi a metà campo. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco, con le nostre caratteristiche, ma ci è mancato chiudere l’azione in attacco. Stiamo cercando di far crescere dei ragazzi e a La Spezia ci sarà occasione per chi sinora ha giocato meno. Chi è entrato mi è piaciuto molto. Di Mariano? Ha fatto molto bene sinora, oggi non aveva un avversario facile che l’ha messa sul piano della corsa. Al di là dei singoli, la ricerca del gioco è stata molto convincente”.

(foto: M. baroni, ph Coribello/SalentoSport)