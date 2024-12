LECCE – Sticchi Damiani: “Bellissimo vedere lo stadio tutto giallorosso”

Dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia, la gioia del presidente Saverio Sticchi Damiani, sia per il pareggio strappato alla Juve dopo una gara gagliarda, sia per i colori visti al Via del Mare, quasi totalmente giallorosso, contrariamente a quanto accadeva in passato. Ciò, sicuramente, è merito della campagna promozionale portata avanti dalla società, con incontri nelle scuole e partecipazione agli eventi su tutto il territorio provinciale. Ma anche, ovviamente, alla buona gestione e ai risultati che arrivano dal campo.

“È stato bellissimo vedere lo stadio tutto giallorosso. Prima quando arrivavano le grandi, si sentiva il tifo per Juventus, Inter e Milan. Adesso, a parte il tifo del settore ospiti, com’è giusto che sia, si tifa tutti per il Lecce. Sono felice che stia sempre accadendo questo sotto la nostra gestione”.

Sulla gara: “Un pareggio meritato grazie ad una reazione non solo motiva, ma ragionata, da squadra che sta mettendo in atto la logica e lo spirito del nuovo allenatore e che sta dimostrando di avere un’importante disponibilità a far propri i nuovi concetti. La svolta, prima a Venezia, poi contro la Juve, è arrivata attraverso la qualità della panchina, non solo Rebic, ma anche Pierotti, Kaba. Questo è un campionato molto difficile che sta mettendo in difficoltà anche le grandi”.