LECCE – Rebic, il castiga-Juve: “Il gol? Significa tanto per la squadra, posso ancora dare qualcosa”

Contro la Juventus, con quello di ieri sera, sono cinque i gol in carriera di Ante Rebic. Le parole dell’attaccante del Lecce ai microfoni Dazn.

“Il gol? Per me personalmente non significa molto, ma per la squadra sì, abbiamo fatto una buona partita, preparandola bene per tutta la settimana, forse potevamo fare ancora di più ma siamo soddisfatti, prendiamo un punto e andiamo avanti. Se è cambiato qualcosa dall’arrivo di Giampaolo? (ride, ndr) Nulla di particolare, siamo concentrati sul lavoro che stiamo facendo, il mister parla chiaro e sappiamo cosa vuole da noi, facciamo quello che dobbiamo fare. Il quinto gol alla Juve? Beh, bene no? Mi piace giocare contro le squadre forti, così dimostro anche a me stesso che posso ancora dare qualcosa. Bove? Spero che recuperi al più presto e che stia bene, siamo tutti con lui”.

Rebic ha poi anche fatto da traduttore a Nikola Krstovic (ancora digiuno di italiano alla seconda stagione nel Salento, non essendo poi nemmeno l’unico): “Sono contento, abbiamo fatto una buona partita contro un avversario tosto, abbiamo aspettato questo gol che poi è arrivato, ci prendiamo il punto e andiamo avanti”.