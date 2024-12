VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 01.12.2024, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 9): Offanengo-T. Albese 3-1, T. Altino-Olbia 0-3, Itas Trentino-Esperia Volley 3-2, Concorezzo-Fratte 3-1, N. Melendugno-Busto Arsizio 1-3.

CLASSIFICA: Itas Trentino, Busto Arsizio 21 – Offanengo 17 – Esperia 15 – Olbia, Melendugno, Fratte 14 – T. Albese 9 – Concorezzo 8 – T. Altino 2.

PROSSIMO TURNO (8 dic.): Itas Trentino-Offanengo, Olbia-Concorezzo, T. Albese-T. Altino, Fratte-Melendugno, Busto Arsizio-Esperia.

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 8): Castellana Grotte-Reggio Calabria 0-3, Ortona-Napoli 3-0, Lagonegro-Aurispa 3-0, Sorrento-Campobasso 3-0, Sabaudia-Modica 1-3.

CLASSIFICA: Sorrento 21 – Ortona 19 – Reggio Calabria 15 – Gioia del Colle, Sabaudia 12 – Modica 10 – Aurispa 9 – Lagonegro, Castellana Grotte 8 – Napoli 4 – Campobasso 2.

PROSSIMO TURNO (7-8 dic.): Modica-Castellana Grotte, Sabaudia-Sorrento, Napoli-Lagonegro, Reggio Calabria-Gioia del Colle, Campobasso-Ortona.

(US Volley Aurispa, Davide Ruberto) – Aurispa Links per la Vita inciampa a Lagonegro, sconfitta per 3-0. Il sestetto iniziale scelto da coach Cavalera è formato dagli schiacciatori Mazzone e Ferrini, il neoacquisto Fabroni al palleggio, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio. Inizio equilibrato: si segnala un bel muro di Maletto e una difesa di Cappio, da cui scaturisce l’attacco vincente di Mazzone, ma Panciocco inizia a far sentire il suo peso nell’attacco di Lagonegro (4-5). Ottimo primo tempo di Maletto, ma Sperotto trova l’ace, spianando la strada a Lagonegro e spingendo coach Cavalera al primo timeout (9-5). La pipe di Mazzone su alzata di Fabroni ridà fiducia, nonostante il punto di Armenante all’incrocio delle righe. Il doppio mani-out di Ferrini sull’ottimo turno di battuta di Deserio, incrementa la rimonta dei salentini (12-11). Lagonegro, però, riprende la marcia e due errori di Aurispa Links per la Vita regalano il massimo vantaggio ai padroni di casa (17-12). Mazzone trova due attacchi vincenti e coach Kantor chiama il timoeut, utile per un nuovo break della squadra di casa che torna a +4 (20-16). Dopo il secondo timeout di coach Cavalera arriva una diagonale di Penna, ma si gioca punto su punto e Lagonegro non ha difficoltà a mantenere il vantaggio e a chiudere il set (25-21). Il secondo set comincia in maniera convincente per Aurispa Links per la Vita con Penna tra i più prolifici, ma Lagonegro risponde punto su punto (5-5). Sperotto e compagni spingono, portandosi in doppio vantaggio, dall’altra parte Mazzone vince una contesa a muro e Deserio un monster block, decisivi per rimettere il punteggio in parità (9-9). L’ace di Fabroni, aiutato dal nastro, porta in vantaggio i salentini, e manda al timeout coach Kantor. Al lungo turno di battuta di Fabroni risponde Panciocco che fa lo stesso dall’altra parte, mettendo in difficoltà Aurispa Links per la Vita e riportando le due squadre sul pari (13-13). Il break di Lagonegro costringe coach Cavalera al timeout per evitare che la squadra di casa prenda il largo (17-14). Penna viene sostituito da Cimmino, Mazzone mette a terra una bella diagonale, ma i padroni di casa non si fanno avvicinare (20-16). La sperata reazione ospite non c’è e Lagonegro vince agevolmente anche il secondo set (25-17). Lagonegro comanda da subito il terzo set con Panciocco e Cantagalli che regalano un vantaggio importante (5-2). Coach Tonino Cavalera chiama un timeout, da cui arriva la reazione dei suoi con l’ottimo turno di battuta di Deserio che consente la rimonta sino al -1 (7-6). La sfida si fa combattuta e si gioca punto su punto: il lungolinea di Penna e l’ace di Maletto spingono Aurispa Links per la Vita sul +2, portando al timeout coach Kantor (10-12). Iannaccone sostituisce Ferrini, poi Penna, ben imbeccato da Fabroni, centra l’incrocio delle righe ma è ancora Lagonegro ad accelerare e a guadagnare il nuovo vantaggio. L’ottimo servizio di Deserio permette di colmare il gap e Aurispa Links per la Vita riaggancia la squadra di casa (18-18). Dopo il primo tempo vincente di Maletto, Lagonegro trova un minimo vantaggio, grazie ad un pallone messo a terra dopo uno scambio lunghissimo e combattuto (21-20). Penna trova la parità con una diagonale prima e un mani-out poi, quindi il punto di Deserio e il botta e risposta che manda le due squadre ai vantaggi. Aurispa Links per la Vita lotta sino all’ultimo pallone, ma non può nulla contro il muro dei padroni di casa, sul quale si infrangono le ultime speranze di riaprire il match (32-30).

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 8): San Marzano-AC Bari 3-0, Marigliano-Casoria 3-0, Faam Matese-Romeo Volley 3-1, Cus Bari-Galatone 0-3, Leverano-I. Molfetta 3-2, S.VitoMesagne-Pag Taviano 2-3, Lecce Volley-Grottaglie 1-3.

CLASSIFICA: Galatone 22 – Grottaglie 20 – Leverano 19 – Marigliano 17 – San Marzano 15 – Pag Taviano, Faam Matese 13 – Molfetta 12 – Cus Bari 10 – Casoria, SanVitoMesagne 8 – Lecce Volley 7 – Romeo Volley 3 – AC Bari 1.

PROSSIMO TURNO (7-9 dic.): AC Bari-Cus Bari, Casoria-San Marzano, Romeo Volley-Marigliano, Grottaglie-Faam Matese, Molfetta-SanVitoMesagne, Galatone-Leverano, Pag Taviano-Lecce Volley.

(US Volley Leverano) – Vittoria al tie-break per la BCC Leverano, che torna al successo dopo la sconfitta a Grottaglie di domenica scorsa. Sotto di 2 set, i ragazzi di mister Zecca, ci mettono orgoglio e grinta e ribaltano il risultato portando a casa 2 punti molto importanti per rimanere nei piani altissimi della classifica del girone G della serie B. Formazione tipo per i gialloblù leveranesi che comunque devono fare i conti con i residui degli acciacchi che hanno caratterizzato le ultime due settimane. Di fronte una formazione tosta e sempre difficile da affrontare. La Indeco Molfetta, sesta forza del campionato e reduce dalla vittoriosa trasferta di Taviano per 2-3, nel primo set tiene testa al Leverano, ribatte punto su punto per poi effettuare il sorpasso sul 15-17. Sorpasso e controsorpasso fino al 23-22 quando gli ospiti, con un parziale di 0-3 chiudono il set sul 23-25. L’inerzia non si esaurisce e anzi nel secondo set si accentua fino a determinare un iniziale 0-4. Vantaggio che Molfetta mantiene per quasi tutto il set. Leverano riesce a rosicchiare qualche punto ma per l’aggancio bisogna attendere il 19-19. È solo un episodio. Molfetta si riporta avanti e vince anche il secondo parziale per 20-25. 3° set all’insegna dell’equilibrio. Leverano si gioca la possibilità di allungare il match, consapevole che un secondo ko per 3-0 potrebbe minare le certezze fin qui espresse. Salgono le percentuali in attacco e soprattutto diminuiscono gli errori nei fondamentali della battuta e del muro. Nei momenti cruciali della frazione Leverano appare più lucida ed allunga sul 20-17, poi 23-19 e chiude 25-21. Il 4° set è una battaglia di nervi. Appare evidente che al primo crollo emotivo ci può essere il sopravvento da parte di una o dell’altra contendente. In effetti nella parte finale Molfetta commette un paio di errori gratuiti che segnano un solco. Leverano è brava ad approfittarne anche con una buona fase difensiva. La frazione si chiude 25-21 con un muro di Marco Serra. Il 5° set, si sa, è una vera lotteria dove non ci sono grandi possibilità di recupero. Gli eventuali errori si pagano a caro prezzo e costano un punto in classifica. E Molfetta comincia decisamente male. Un errore in battuta ed un attacco in diagonale fuori che insieme ad una pipe vincente di Matteo Ingrosso portano subito sul 3-0 Leverano. Sembra quindi tutto in discesa per i gialloblù di casa ma Molfetta non molla e si porta avanti sul 7-8 al cambio di campo e poi addirittura 8-10. Il time-out chiamato da mister Zecca produce subito i suoi effetti. Una attacco in diagonale di Galasso ed un ace di Peluso pareggiano i conti. Ancora Galasso con un muro per il 12-12. Balestra replica con il block del 14-12. Chiude Andrea Galasso, best scorer con 18 punti, con l’ennesimo attacco da seconda linea. Nel tabellino finale anche Peluso con 13 punti, Serra 12, Ingrosso 11, Orefice 10 e Balestra 7. Ora testa alla prossima settimana quando bisognerà preparare al meglio un’altra sfida al vertice. Domenica 8 si va in casa della capolista Galatone. L’asticella si alza ulteriormente essendo, la formazione bianco-verde, una delle favorite d’obbligo per il salto di categoria.

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 8): Arabona-Leonessa 1-3, Pescara-Monopoli 1-3, Salerno-Villaricca 3-1, Cus L’Aquila-Isernia 2-3, Cerignola-CDM Cutrofiano 3-0, SS Nardò-Castellaneta 1-3, Napoli-Faam Matese 0-3.

CLASSIFICA: P. Leonessa 23 – Castellaneta 20 – Faam Matese, Cerignola 18 – Arabona 15 – Isernia 14 – Nardò 12 – Napoli 11 – Salerno 10 – Monopoli 8 – Cutrofiano 7 – Villaericca, Pescara 5 – L’Aquila 2.

PROSSIMO TURNO (7-8 dic.): Leonessa-L’Aquila, Monopoli-Arabona, Villaricca-Pescara, Faam Matese-Salerno, Cutrofiano-Nardò, Isernia-Cerignola, Castellaneta-Napoli.

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 8): Trepuzzi-LC Monteroni 2-3, Aurora Brindisi-Flyarmida 3-0, Gioiella-NV Gioia 3-0, FA Oria-CDM Astra Volley 3-0, San Cassiano-NV Maglie 3-1, CDM Cutrofiano-Melendugno Calimera 3-1, Talsano-Crispiano 0-3.

CLASSIFICA: LC Monteroni, Crispiano 18 – Aurora Brindisi, Trepuzzi 16 – Flyarmida 15 – FA Oria, Gioiella 14 – NV Gioia 11 – CDM Cutrofiano 9 – San Cassiano 6 – Melendugno Calimera 2 – Cutrofiano 1 – Talsano 0.

PROSSIMO TURNO (7-8 dic.): LC Monteroni-FA Oria, Flyarmida-Trepuzzi, NV Gioia-Aurora BR, Crispiano-Gioiella, Maglie-Cutrofiano, CDM Astra Volley-San Cassiano, Melendugno Calimera-Talsano.

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 6): Turi-Frascolla 3-0, Materdomini-Ruffano 3-0, Showy Boys-Mottola 3-2, Squinzano-LS Casarano 3-2, Tricase-D&F Caffè 0-3.

CLASSIFICA: Casarano 16 – Turi 15 – D&F Caffè 12 – Showy Boys 10 – Squinzano, Tricase, Mottola 8 – Fasano 7 – Materdomini, Ruffano 3 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (7-8 dic.): Ruffano-Fasano, Frascolla-Materdomini, Tricase-Squinzano, Casarano-Showy Boys, D&F Caffè-Turi.

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 6): MSP Galatina-Cogequ Monteroni 3-0, Surbo-Ruffano 0-3, Sport & Friends-O. Parabita 0-3, Fulgor-RV Ugento 0-3, I. Copertino-Lecce 3-0, San Pietro-Spongano 0-3.

CLASSIFICA: MSP Galatina, Copertino 15 – Ruffano, Surbo 14 – Parabita 11 – RV Ugento, Monteroni 10 – Spongano 9 – San Pietro 4 -Sport & Friends, F. Tricase 3 – Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (7-8 dic.): Ruffano-AR Spongano, Monteroni-Surbo, Copertino-F. tricase, RV Ugento-Sport & Friends, Lecce-MSP Galatina, Parabita-San Pietro.

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 8): Monopoli-T. Squinzano 1-3, Parabita-Vibrotek 3-0, Materdomini-GS Atletico 3-1, Nardò-San Pancrazio 1-3, SBV Galatina-Massafra 3-1.

CLASSIFICA: Parabita 20 – San Pancrazio 18 – Nardò 16 – SBV Galatina 14 – T. Squinzano, Alberobello 12 – Grottaglie 9 – Materdomini 6 – Vibrotek 5 – Massafra, GS Atletico 4 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (7-8 dic.): T. Squinzano-Grottaglie, Massafra-Monopoli, Vibrotek-SBV Galatina, Alberobello-Materdomini, GS Atletico-Nardò.

(US SBV Galatina, Piero de Lorentis) – Nella settimana dedicata alla Memoria Di Federica, arbitro pugliese tragicamente scomparso con il suo piccolo Andrea otto anni addietro per un atto di violenza, atleti e pubblico hanno espresso un momento di partecipazione tributando un lungo applauso in loro ricordo prima del fischio d’inizio della gara. Prestazione non entusiasmante quella offerta dalla Salento Best Volley, ma che tiene in corsa nella scia delle quattro possibili candidate ai play off, il gruppo allenato da mister Giannotta. La vittoria sulla giovane formazione del Massafra è stata priva di autorità, almeno nella prima parte, rendendo altalenante lo svolgimento dell’incontro. Con un organico incerottato ed una condizione atletica precaria, il gruppo capitanato da Guarini ha faticato a trovare i ritmi, soprattutto nel primo parziale, con una formazione molto leggera in fase conclusiva. Poi nel prosieguo gli innesti di Pica e Riccardo De Lorentis, a rilevare rispettivamente Cucurachi e Duma, hanno dato corpo e punti alle conclusioni dei padroni di casa. Nel primo set la disposizione in campo dei galatinesi, con il diritto a servire, ha visto Asti (in P1) in regia e Cucurachi opposto, Panico e Tundo al centro, con Duma e capitan Guarini (più che mai votato alla causa) di banda e il libero Quaranta in regia difensiva. II tecnico ospite Buongiorno ha schierato il suo sestetto in P2 con la diagonale Guarracino-Melone, al centro Palmisano e Notaristefano, di banda Cardellicchio e Convertino e D’Agostino libero. L’iniziale vantaggio della SBV (7-3) con un frizzante Cucurachi, veniva ribaltato (8-11) dall’opposto mancino Melone e da un Notaristefano attentissimo in posto tre, per poi subire la parità con Panico ed Asti. Una serie di errori da ambo le parti ha tenuto in equilibrio lagara (19-19), un ace di Tundo l’ha riportata in parità (23-23), per poi assegnare la prima frazione agli ospiti con una conclusione out dell’opposto galatinese(23-25). II set – Mister Giannotta cambia formazione e azzarda l’utilizzo di R. De Lorentis e Pica, ambedue non del tutto al meglio fisicamente, rispettivamente in posto quattro al posto di Duma e in diagonale ad Asti al posto di Cucurachi. Formazione immutata invece per la Elsac Massafra che accusa prima un 8-4 marcato Pica, poi un 16-12 con la firma di De Lorentis R. – La reazione degli ospiti con Cardellicchio e Convertino molto autorevoli nelle conclusioni stabilisce la parità sul 18-18, che De Lorentis R. e Pica annullano per un 24-21 a cui si aggiunge l’errore al servizio degli ospitiper il definitivo 25-22. III set – Formazioni fotocopia sui due fronti. Sprint dei padroni di casa con un ace di Asti,tre conclusioni di De Lorentised una di capitan Guarini che stabiliscono il punteggio sull’11-7 incrementato fino al 17-9 da un doppio Tundo. Melone e Convertino tra gli ospiti cercano di opporsi ai padroni di casa che richiamano in panchina Pica sostituito da Cucurachi, mentre al servizio Stefanelli prende il posto di Tundo. Il set è nelle mani della SBV che chiude a suo vantaggio la frazione di gioco capitalizzando le conclusioni dei due centrali Panico e Tundo. IV set – L’iniziale equilibrio (8-8) si rompe a favore dei tarantini con conclusioni efficaci di Notaristefano e Melone(11-13 e 14-16) e con una doppia murata a De Lorentis; poi lo stesso laterale galatinese con Tundo, Guarini ed Asti aprono un break di +5 (19-16) consolidato dai subentrati Cucurachi e Duma, con quest’ultimo che realizza il punto finale del set (25-20) e della gara (3-1). Una partita dunque un po’ frammentata nella gestione del collettivo da parte della SBV, con percentuali di ricezione al di sotto del suo standard e qualche battuta a vuoto in difesa che ha penalizzato i contrattacchi. Sicuramente un atteggiamento più propositivo e sanguigno (venuto a mancare nel 1 set) avrebbe reso più incisive le conclusioni, deresponsabilizzando i più giovani nei momenti caldi della gara. Ora il calendario propone la trasferta a Palagiano, domenica 08 dicembre, contro la Vibrotek che tra le mura di casa è stata sempre una formazione ostica, difficile da piegare. E’ bene uscirne, ovviamente, con una prestazione positiva e preparare la settimana successiva, designata per riposo di turno, al meglio delle situazioni tattiche che il tecnico Giannotta intenderà migliorare. La prospettiva guarda allo scontro prenatalizio (22 dicembre)in trasferta contro la capolista Parabita, che verrà preceduto dall’incontro del 16 dicembre al Palazzetto di Via Montinari contro la Selezione del Club Puglia di serie D.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE A

RISULTATI (giornata 4): CDM Cutrofiano-Melendugno Calimera 3-0, Wesport-Maglie 3-1, Bee Lecce-Otranto 3-0, GV Piero Corvino-Trepuzzi 3-0.

CLASSIFICA: Bee Lecce 12 – Wesport, CDM Cutrofiano 7 – Otranto, Trepuzzi, GV Piero Corvino 6 – Monteroni U18 3 – Melendugno Calimera 1 – Maglie 0.

PROSSIMO TURNO (8-10 dic.): Otranto-Monteroni U18, Bee Lecce-Wesport, Trepuzzi-Maglie, Melendugno Calimera-GV Piero Corvino.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE B

RISULTATI (giornata 4): Supersano-Gallipoli 0-3, CDM Astra Volley-Alessano 0-3, Aradeo-LC Monteroni 3-1, Alliste-Flyarmida 3-1.

CLASSIFICA: Alessano, Gallipoli, Aradeo, Alliste 9 – CDM Astra Volley 4 – LC Monteroni, Flyarmida 3 – San Cassiano 2 – Supersano 0.

PROSSIMO TURNO (7-8 dic.): LC Monteroni-San Cassiano, Alessano-Aradeo, Flyarmida-CDM Astra Volley, Gallipoli-Alliste.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 4): Matino-Alliste 3-0, Nociglia-Maglie 3-1, Racale-Vis Squinzano rinviata, Veglie-Lequile 3-0, Galatone-Tricase 0-3, GV Piero Corvino-Falchi Ugento 3-0.

CLASSIFICA: Matino, Veglie 12 – GV Piero Corvino, Alliste 9 – Nociglia 8 – Vis Squinzano 6 – Lequile 4 – Tricase 3 – Maglie, Falchi Ugento, Galatone, Racale 0.

PROSSIMO TURNO (7-10 dic.): Matino-Nociglia, Maglie-Racale, Vis Squinzano-Veglie, Falchi Ugento-Galatone, Alliste-Tricase, Lequile-GV Piero Corvino.