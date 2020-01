LECCE – Spunta una nuova pista per arrivare a Ionita? Sondaggio del Perugia per Benzar: le ultime sul mercato giallorosso

Definita ormai la cessione di Tabanelli al Frosinone, il mercato del Lecce sembra essere entrato definitivamente nel vivo, con diverse situazioni che potrebbero evolversi da un momento all’altro.

La società di Via Costadura non ne fa più un mistero, per il centrocampo si punterà tutto su Artur Ionita del Cagliari. In mattinata l’Unione Sarda ha lanciato una nuova indiscrezione. Marco Mancosu potrebbe rappresentare la chiave di scambio per arrivare al centrocampista moldavo, con il Lecce che oltre al cartellino del proprio capitano offrirebbe un conguaglio di circa 1,5 milioni, per cercare di avvicinarsi ai 5 milioni inizialmente richiesti dal presidente Giulini. Ad oggi questa operazione rappresenta solo una suggestione, ma nelle prossime ore dalla Sardegna potrebbero arrivare nuove conferme. Nonostante quella del classe 1990 del Cagliari è ormai da considerare come una vera e propria priorità, il direttore Meluso lavora anche su altri fronti, tenendo calde anche piste differenti, una su tutte quella che porta ad Afriyie Acquah. Con il centrocampista classe 1992, attualmente in forza Malatyaspor, squadra che milita nella massima divisione Turca, il Lecce avrebbe riallacciato i contatti in queste ore, dopo che anche in estate si era registrato un avvicinamento tra le parti.

In uscita, il percorso inverso rispetto al centrocampista ex Torino e Palermo potrebbe farlo Giannelli Imbula, su cui oltre a diverse squadre cinesi sembrerebbe esserci l’interesse del Malatyaspor e del Fenerbache. Sempre per ciò che concerne il mercato in uscita, c’è da registrare un interesse del Perugia per Romario Benzar, che in Umbria troverebbe una vecchia conoscenza giallorossa come Serse Cosmi.