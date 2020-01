SERIE D/H – Taranto, arriva un ko dal Giudice sportivo. Stangate per Fasano e Gravina

Cambia la classifica del girone H di Serie D dopo l’accoglimento, da parte del Giudice sportivo, del reclamo del Cerignola, in merito al presunto irregolare tesseramento del calciatore Jevrem Kosnic alla data della partita giocata dai rossoblù contro l’Audace, ossia il 15 dicembre, e terminata, sul campo, 2-2.

Dopo la decisione del Giudice sportivo, così cambia la classifica:

Bitonto 41 – Foggia 39 – Sorrento 37 – Cerignola 36 – Taranto e Fasano 31 – Casarano 30 – Brindisi 26 – Gravina 24 – T. Altamura e Nardò 22 – Gladiator, Nocerina e Grumentum 21 – Gelbison 20 – F. Andria 19 – Francavilla 16 – Agropoli 13.

Queste le decisioni relative alla 19esima giornata, giocata domenica scorsa.

CALCIATORI – Una gara a Gianmarco Rizzo (Fasano), Diomansy Coulibaly (Gravina), Tommaso Roberto Coletti (Cerignola),

ALLENATORI – Squalifica per una giornata a Pasquale Borrelli (Gladiator).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 26 febbraio per Giuseppe Costantiello (Gravina): “Allontanato per avere raggiunto e spintonato un A.A. facendolo indietreggiare di un paio di metri, alla notifica del provvedimento si

dirigeva, correndo e con fare minaccioso, verso l’Arbitro rendendo necessario l’intervento di alcuni componenti la propria panchina per evitare il contattato e favorire la sua uscita dal terreno di gioco”.

MASSAGGIATORI – Squalificato sino al 29 gennaio Stefano Faggiana (Fasano).

AMMENDE – 1.500 euro al Fasano “per avere propri sostenitori rivolto, per ampia parte del secondo tempo, espressioni offensive nei confronti di un assistente arbitrale, nonché lanciato all’indirizzo del medesimo ufficiale di gara numerosi sputi che lo attingevano al collo e alla schiena e della terra che lo colpiva reiteratamente alla schiena”; mille euro al Gravina “per avere, proprio sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente offensive e discriminatorie per motivi di origine territoriale all’indirizzo del direttore di gara, recidiva”.