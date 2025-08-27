LECCE – Siebert vuole imporsi: “Qui per fare la mia storia. Il club mi ha convinto presto”

Jamil Siebert arriva a Lecce per rinforzare la difesa con la voglia di adattarsi subito ed imparare dal calcio italiano. Di questo e di molto altro ha parlato nella sua conferenza stampa di presentazione odierna.

MODULO. “Per me non è importante giocare a tre o a quattro, so farlo con entrambi i sistemi. La scelta spetta sempre all’allenatore, quindi sono a disposizione per giocare con entrambi i moduli”.

ALLENATORE. “Soprattutto l’ultimo allenatore al Fortuna Dusseldorf, mi ha dato molto per potermi migliorare dal punto di vista difensivo. Con il suo supporto ho avuto l’occasione di giocare in seconda divisione con continuità, di conseguenza mi ha permesso di avere le basi per quest’esperienza in Serie A in Italia”.

INFORTUNI. “L’ultimo in particolare è stato molto difficile da superare, è stata necessaria la chirurgia. Ora però mi sento in grande forma, pronto al 100% per questa nuova avventura”.

STORIA GIALLOROSSA. “So bene che qui a Lecce ci sono stati difensori centrali importanti. Hanno fatto la storia, ma sono anch’io qui a scrivere la mia storia. Voglio aiutare questo club ad andare avanti e mantenere la categoria, sono completamente focalizzato a dare il mio per la squadra”.

COMPAGNI DI REPARTO. “Gaspar, Tiago Gabriel e Perez sono tutti e tre ottimi giocatori. Mi hanno aiutato a capire lo stile di gioco dell’allenatore però per me non conta con chi mi trovo in coppia, mi adatto con qualsiasi compagno di reparto”.

MERCATO. “Sì, ci sono stati altri club italiani interessati a me ma alla fine ho scelto il Lecce per l’idea di calcio che hanno. Mi hanno convinto il presidente, il direttore e l’allenatore in particolare”.

SERIE A. “L’ho seguito in precedenza, è un grande campionato, più tattico di quello tedesco. Bisogna essere sempre sul pezzo, concentrati e non commettere errori. Ho fiducia su quello che posso dare, mi esalto palla al piede e la mia caratteristica principale è la velocità”.