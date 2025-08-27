LECCE – Da un Nikola all’altro: Stulic è il nuovo centravanti giallorosso

Via un Nikola in attacco, eccone un altro. Nikola Stulic, da oggi, è ufficialmente il nuovo centravanti del Lecce.

Ecco la nota di via Costadura: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Štulić dal Royale Charleroi Sporting Club. Il centravanti serbo classe 2001, che ha scelto il 9 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di quattro anni con opzione per il successivo“

Cresciuto nel vivaio del Partizan Belgrado e maturato prima al Radnički Niš e poi allo Sporting Charleroi, Stulic è un centravanti “puro”, fisico (188 cm), abile nel puntare la porta e con un discreto fiuto del gol. In Belgio ha già superato le 100 presenze da professionista, con più di trenta reti tra campionato e coppe, mentre nella scorsa stagione ha siglato 17 reti in 34 partite, con buona continuità nelle fasi decisive.

Stulic da oggi è a piena disposizione di mister Eusebio Di Francesco che valuterà il suo eventuale impiego per l’esordio casalingo in campionato in programma venerdì alle 20.45 col Milan.