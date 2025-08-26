ph: Coribello/SalentoSport
ECCELLENZA – Tutte le ufficialità del mercato 2025/26, squadra per squadra
Al via dal 1° luglio la nuova stagione sportiva 2025/26. Facciamo il punto della situazione in Eccellenza pugliese.
— articolo aggiornato al 26.08.2025 —
ATL. ACQUAVIVA
Allenatore: Andrea Solidoro (nuovo)
Ufficialità: Michele Fucci (C, 2002, N), Dylan Alejandro Garcia Reyes (A, 2004, N), Moises Acuna (D, 1996, N), Rocco Girardi (A, 1998, N), Vincenzo Patronelli (D, 2002, N), Christian Colaci (D, 2003, N), Michele Silecchia (C, 2007, N), Alessandro Angelini (D, 2006, N), Diego Carucci (C, 2006, N), Victor Pucinelli (C, 1995, N), Luca Di Toma (P, 2007, N), Guillermo Fernandez (A, 1988, N), Angelo Scialpi (D, 2007, N), Gianluca Cosmo (A, 2007, N), Angelo Sanrocco (P, 2004, R), Lorenzo Bozzi (P, 2002, R), Daniele Fortunato (D, 2007, N), Davide Laneve (D, 1999, R), Matarr Taal (C, 1999, R), Antony Guglielmi (A, 1996, R), Francesco Vigna (A, 2006, R), Claudio Ferrante (C, 2002, N), Alessio Pesce (C, 2002, R), Giovanni Capozzo (A, 2003, R), Alessandro Fortunato (C, 2005, N), Donato Lenoci (C, 1996, R)
—
ATL. RACALE
Allenatore: Pietro Sportillo (nuovo)
Ufficialità: Alessandro Pirretti (C, 1997, N), Giacomo Pennetta (C, 2002, R), Valentin Barbero (A, 2000, R), Domenico De Donno (A, 2006, R), Laureano Colazo (P, 1999, N), Lorenzo De Fabrizio (P, 2007, N), Lorenzo Carrino (A, 2001, N), Denis Corvaglia (D, 2003, N), Gabriele My (D, 2003, N), Bah Cherno Dawda (?, 2010, N), Souleye Corea Thiam (D, 2004, N), Giorgio Ria Nzuzi (A, 2007, N), Jose Perez Espinoza (C, 2003, N), Lorenzo Cardinale (D, 2009, N), Alejo Galan (D, 2001, N), Vincenzo Gravili (C, 2007, N), Gianmarco Spennato (A, 2007, N), Alex Cerrillo (C, 2001, N)
—
A. TOMA MAGLIE
Allenatore: Alberto Giuliatto (riconfermato)
Ufficialità: Juan Duarte (A , R), Andrea Piscopo (C, 2006, R), Michel Gningue (D, 2003, R), Michele Tecci (D, 2002, R), Sergio Diaz (C, 1996, R), Manuel Galvez (D, 2002, R), Facundo Fernandez (A, 2000, R), Lorenzo Castellaneta (C, 2004, R), Claudio Amato (D, 2003, R), Lorenzo Santomasi (A, 2001, N), Cosmin Vatavu (C, 1996, N), Francesco Carretta (P, 2005, R), Samuele Oltremarini (A, 2002, N), Simone Negro (C, 2005, N), Nicolò Conte (A, 2001, N), Gaston Ongania (C, 1999, R). Sabadin Mutisi (C, 2007, N), Giorgio Cimino (P, 2006, N), Pierluigi Cariddi (A, 2008, N), Lorenzo Legari (C, 1992, N)
—
BISCEGLIE
Allenatore: Pino Di Meo (riconfermato)
Ufficialità: Giuseppe Lopez (A, 1997, N), Antonio Stefanini (C, 1991, R), Alessandro Amoroso (A, 1997, N), Cristian Ciurlo (D, 2006, R), Giuseppe Massari (A, 2002, N), Manuel Visani (D, 1999, R), Gianvincenzo Martino (C, 1997, R), Flavio De Pinto (D, 2007, N), Francesco De Luca (D, 2006, N), Francesco Baietti (P, 2003, R), Adrian Castro (C, 1007, N), Hamidou Senè (A, 1998, N), Juan Martinez (C, 1999, R), Francisco Di Fulvio (D, 1992, R), Ruggero Filaninno (D, 2007, N), Vito Lavopa (A, 1995, N), Christian Facchini (D, 2007, N), Giulio Grandolfo (A, 2007, N), Michele Ricchiuti (C, 2008, R), Luigi Di Pilato (D, 2007, N), Manuel Gonzalez (D, 1991, N), Vito Nacci (D, 2005, N), Domenico Daleno (D, 2007, N), Alessio Patrino (D, 2007, N), Francesco Centonze (P, 2006, N)
—
BITONTO
Allenatore: Gino Zinfollino (nuovo)
Ufficialità: Loris Palazzo (A, 1991, N), Luca Cantalice (D, 1993, N), Matteo Rotondo (A, 2005, N), Lorenzo Filoni (C, 2006, R), Gianmarco Mazzilli (C, 1996, N), Christian D’Alba (D, 2001, N), Giulio Cariello (C, 2007, N), Gloire Di Gioia (D, 2007, N), Gabriel Cutrone (C, 2003, N), Marco Marchitelli (D, 2005, R), Domenico Pizzulli (C, 2001, N), Samuele Napoli (A, 2003, R), Fabio Gagliardi (A, 2005, R), Federico Delgado (D, 1995, N), Marco Milella (D, 1989, N)
—
BRILLA CAMPI
Allenatore: Matias Calabuig (nuovo)
Ufficialità: Marco Tondo (D, 1995, R), Davide Caravaglio (C, 1992, R), Stefano Marti (C, 1998, R), Carlo De Matteis (P, 2005, R), Cosimo Facecchia (A, 1996, R), Davide Olibardi (C, 2001, R), Matteo Cucci (D, 2001, R), Matteo Mastrogiovanni (C, 2007, R), Jeremias Flordelmundo (C, 1992, N), Matias Milessi (C, 1996, N), Christian Mariano (A, 2000, N), Luca Layus (D, 1995, N), Sandro Alonso Fernandez (P, 2003, N), Gianmarco Giglio (D, 1999, N), Wojtek Andrea Biffero (P, 2007, N), Samuele Vantaggiato (A, 2006, N), Matteo Capoccia (C, 2008, N), Matteo Lupo (C, 2008, N), Luca Carrozzo (D, 1998, R), Emanuele De Luca (D, 2006, R), Alberto Calò (C, 2001, N), Matteo Marocco (C, 2005, N), Gabriele De Gaetani (A, 2008, N), Antonio Filippi Filippi (C, 2004, N), Davide Cavaliere (A, 1999, N)
—
BRINDISI
Allenatore: Salvatore Ciullo (nuovo)
Ufficialità: Andrea Saraniti (A, 1988, N), Ezequiel Melillo (C, 1993, N), Juan Barrera (D, 1991, N), Nicola Lanzolla (D, 1989, N), Nicola Ferrari (A, 1989, N); Vittorio Antonino (P, 1998, N), Alex Benvenga (D, 1991, N), Julen Bernaola (C, 1999, N), Agustin Staropoli (P, 1991, N), Jacopo Mancarella (D, 1996, N), Aboubacar Langone (C, 2000, N), Federico Matias Scoppa (C, 1987, N), Rocco Mangialardi (C, 2002, N), Andrea Lobosco (D, 1996, N), Pablo Burzio (A, 1992, N)
—
CANOSA
Allenatore: Francesco Modesto (nuovo)
Ufficialità: Murilo Gomes (D, 1990, R), Davide Lamacchia (D, 2000, R), Jose Solano (C, 1999, R), Stefano Santoro (D, 2000, R), Stefano Tarolli (P, 1997, R), Francesdo Barrasso (C, 2000, R), Jesus Jimenez (A, 2000, R), Salvatore Comitangelo (D, 2006, R), Vincenzo Lanzone (A, 2001, N), Pablo Aguilera (A, 1994, N), Vito Lacassia (D, 2002, N), Luigi Iagulli (C, 2007, N), Davide Cormio (C, 1998, N), Matteo De Gol (D, 1989, N), Tommaso Capossele (P, 2000, R), Jorge Garcia (C, 1998, N), Davide Lavoratti (C, 2006, N), Samuele Demichele (A, 2004, N), Nicola Strambelli (C, 1988, N), Samuele Farinola (C, 2006, N), Alberto Repola (C, 2007, N), Antonio Cafagna (C, 2002, N)
—
FOGGIA INCEDIT
Allenatore: Enrico Lasalandra (riconfermato)
Ufficialità: Angelo Rubino (D, 1996, R), Andrea Tigre )P, 2006, R), Giuseppe Cateniello (A, 2007, R), Domenico Cortopasso (C, 2001, R), Cristian Stele (D, 1991, R), Pietro Cardellino (A, 2004, N), Omar Joof (C, 1997, N), Carlo Senatore (C, 2006, N), Giulio Sciretta (P, 1998, N), Claudio Dascoli (A, 1999, R), Gabriele Caruso (A, 2001, N), Antonio Cariati (D, 2007, N), Giuseppe Siclari (A, 1986, R), Luigi Dinielli (D, 1996, N), Ayman Achik (A, 2003, N)
—
GALATINA
Allenatore: Vincenzo Mazzeo (nuovo)
Ufficialità: Alessio Candido (C, 2004, R), Emanuele Trofo (C, 1995, N), Matteo Valentini (C, 2003, N), Stefano Signore (D, 1997, R), Davide Dollorenzo (C, 2004, N), Lorenzo Piccinno (A, 2002, N), Jose David Mora Padilla (D, 1998, R), Alessio Castrì (A, 1997, N), Federico Colao (D, 2007, N), Genaro Ezequiel Oliveros (A, 2000, N), Alessandro Avantaggiato (C, 2000, N), Lorenzo Liquori (D, 2004, N), Enea Lauretti (P, 2006, N), Thomas Giglio (D, 2004, N), Simone Dell’Anna (C, 2007, N), Jacopo Maraschio (C, 2003, N), Johan Dimastrogiovanni (A, 2005, N), Giacomo Mengoli (C, 1998, N), Andrea Monteduro (D, 2000, R)
—
GALLIPOLI
Allenatore: Andrea Salvadore (nuovo)
Ufficialità: Andrea Marzio (C, 1998, N), Lautaro Menendez (P, 1995, R), Alessio Sansò (D, 2007, R), Samuele Schirosi (A, 2006, R), Andrea Della Rocca (C, 2006, R), Nicolò Minnella (D, 2007, N), Stefano Abbate (C, 2006, N), Cristiano Carluccio (C, 2006, N), Mattia Bertaghini (C, 2006, N), Gabriele Bentivoglio (A, 2007, N), ? Abena (?, ?, N), ? Hamilton (?, ?, N), Ciro Raia (C, 2001, N), Emirhan Ayaydin (D, 2005, N), Fran Sabatè (C, 1995, N), Joseba Beitia (C, 1990, N), Nelson Cano (?, ?, N), Nelson Magalhaes (?, ?, N), Maxsim Valadzko (?, ?, N), Julio Camacho (?, ?, N), Juanpe Bonoha (?, ?, N), Marco Carrozza (C, 2004, N), Alessandro Scialpi (C, 1992, R)
—
NUOVA SPINAZZOLA
Allenatore: Fabio Di Domenico (nuovo)
Ufficialità: Riccardo Losappio (D, 1995, R), Vincenzo Zingaro (D, 2000, R), Luca Liso (P, 2002, R), Maxi Bonanno (A, 1995, R), Emanuele Colonna (C, 2000, R), Felice D’Onofrio (A, 1994, N), Daniele Dibari (A, 2001, N), Riccardo Di Palma (A, 2002, N), Giuseppe Ripanto (D, 2001, N), Donatello Leone (C, 2005, N), Sabino Cagnetta (D, 2006, R), Vincenzo Conte (P, 1985, R)
—
NOVOLI
Allenatore: Claudio Luperto (riconfermato)
Ufficialità: Gabriele De Blasi (C, 2003, R), Alessandro Quarta (A, 2004, R), Jacopo De Lorenzis (D, 2003, R), Davide Parisi (A, 2007, R), Cristiano Leone (D, 2007, R), Gianmarco Mancarella (C, 2002, N), Andrea Sorino (D, 2006, N), Luka Lobjanidze (D, 2000, R), Miguel Angel Duque (A, 1997, N), Sebastian Giacomazzi (C, 2006, N), Djbril Togora (D, 2002, N), Dario Suma (P, 2001, R), Cristiano Caporale (C, 2006, R), Alexander Toral (C, 1998, N), Luciano Ferreira (A, 2000, N), Giacomo Valzano (C, 2002, N), Yari Maccarone (D, 2005, R), Gianmarco Milanese (A, 2007, N)
—
POLIMNIA
Allenatore: Michele Anaclerio (nuovo)
Ufficialità: Andrea Gernone (D, 1998, R), Nicola Panebianco (D, 1998, R), Jacopo Avantaggiati (D, 1995, R), Simone Zaccaria (C, 2001, R), Francesco Pellegrini (P, 2004, R), Giovanni Mercurio (A, 2003, N), Antonio Spinelli (D, 2006, N), Francesco Ingredda (A, 2000, N), Simone Palmisano (P, 2006, N), Flavio De Giosa (P, 2007, N), Paolo Serafino (A, 2001, N), Daniel Marques (C, 1997, N), Gian Mendez (C, 1998, N), Massimo Bruno (D, 2006, R), Giuseppe Raspatelli (D, 2007, R), Onofrio Strippoli (D, 2008, R), Giantomasi Dituri (C, 2006, R), Gianmarco Guardavaccaro (D, 2007, R), Cristian Angiuli (C, 2007, R), Simone Morleo (C, 2000, N); Mattia Torrisi (C, 2007, N), Francesco Solimeno (D, 2002, N), Alessandro Buonamico (C, 2008, N), Alessandro Romano (A, 2000, N)
—
S. MASSAFRA
Allenatore: Pasquale D’Alena (nuovo)
Ufficialità:
—
TARANTO
Allenatore: Ciro Danucci (nuovo)
Ufficialità:
—
TAURISANO
Allenatore: Mimmo Oliva (nuovo)
Ufficialità: Andrea Maiolo (C, 1998, R), Francesco Rollo (P, 2000, R), Fabrizio Negro (P, 2007, R), Stefano Pasca (D, 1993, R), Vincenzo Quaranta (D, 2006, R), Marco Mingiano (A, 1995, R), Luca Perdicchia (A, 2003, R), Gabriele Quarta (C, 2006, R), Giovanni De Icco (D, 2007, R), Joaquin Cabrera (D, 1991, N), Nicola Lezzi (D, 2001, N), Giuseppe Nello D’Ettorre (C, 2000, N), Luca Romano (D, 1993, N), Marcio A. Fernandes (A, 2001, N), Umberto Solidoro (C, 1995, R), Bruno Titarelli (C, 1995, N)
—
UGENTO
Allenatore: David Di Michele (nuovo)
Ufficialità: Luiz Eduardo Zanette (A, 2002, N), Franco Ezequiel Grillo (D, 1999, N), Tomas Rivadero (C, 2002, N), Tomas Oses (A, 1997, N), Francesco Scarlino (C, 2006, R), Shota Tavdgiridze (A, 2002, N), Fernando Macias (D, 1999, N), Alessandro Inguscio (C, 2003, R), Bautista Boglic (D, 2002, N), Christian Pettorossi (A, 2006, N), Antonio Fois (D, 2002, N), Sem Kamana (D, 1993, N), Jason Carrozzo (A, 2006, N), Salvatore Trezza (P, 2002, N), Giovanni Crespino (D, 2007, N), Alessandro Schito (A, 2007, N), Alejo Urbano (C, 1997, N), Vincenzo De Nuzzo (A, 2006, R), Marco Mazza (C, 2008, N), Giacomo Zappacosta (C, 1988, N)
—
UNIONE CALCIO BISCEGLIE
Allenatore: Luca Rumma (riconfermato)
Ufficialità: Vincenzo Bufi (D, 1991, R), Giovanni Lullo (P, 1997, R), Luigi Zinetti (C, 1995, R), Gabriele Monopoli (D, 1995, R), Giuseppe Andriano (C, 1999, R), Facundo Talin (D, 1987, N), Mohamed Saani (A, 1992, R), Marco Caputo (C, 1998, N), Michelangelo Dicorato (D, 2005, R), Abou Conteh (C, 2000, N), Ndiaga Ngom (C, 1997, R), Alexis Ramos (A, 1998, N), Alessandro Soldani (C, 2008, R), Michelangelo Rocchitelli (P, 2006, R), Fulvio Amato (D, 2007, N), Roberto Cangelli (C, 2007, R), Daniele Florio (C, 2008, R), Alessandro Luce (D, 2008, R), Daniele La Notte (D, 2006, R), Leonardo Lobasso (D, 2007, N), Francesco Divittorio (D, 2003, N), Estanislao Ferrero (A, 1998, N), Emanuel Raul Bocchino (D, 1988, N), Gianluca Loseto (A, 1985, N), Alessandro Morra (C, 1999, N), Francesco Manzi (P, 2003, N), Ivan Cappellari (D, 2006, N), Andrea Torchetti (D, 2009, R), Edoardo Fracchiolla (A, 2007, N), Paolo D’Elia (C, 2007, N)
—
VIRTUS MOLA
Allenatore: Mimmo Caricola (nuovo)
Ufficialità: Sebastian Mosquera (A, 2002, N), Rocco Berlen (D, 2006, N), Francesco Lotito (P, 2005, N), Levan Khuntsaria (D, 2000, N), Ivan Altamura (A, 2004, N), Christian Colonna (P, 2007, N), Alessio Amoruso (C, 2003, N), Mario Dell’Acqua (D, 2005, N), Mattia Radicchio (D, 2002, N), Nicola Ungredda (C, 2004, N), Giacomo Capobianco (A, 2006, N), Raffaele Natuzzi (D, 2005, N), Emanuele Mercone (A, 2007, N), Riccardo Vicenti (C, 2006, R), Federico Daniele (D, 2002, R), Alessandro Cavone (D, 2007, N), Gabriel Tarantino (C, 2001, N), Fabio Campanella (D, 1983, N), Andrea Di Cesare (C, 2007, N), Simone Pignataro (A, 2007, N)