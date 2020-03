LECCE – Si ferma anche il settore giovanile giallorosso. Chiesto rinvio per la Primavera

Il Lecce si adegua ai decreti governativi in ottica contenimento del contagio del Coronavirus e sospende l’attività giovanile. A comunicarlo è lo stesso club giallorosso attraverso una nota ufficiale di seguito integralmente riportata.

“Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., visto il Dpcm del 4 marzo 2020, ha disposto la sospensione dei Campionati Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 fino al 15 marzo 2020.

Prendendo atto di tale decisione, l’US Lecce ha optato per la sospensione dell’intera attività delle formazioni Berretti, U/17, U/16, U/15, Giovanissimi Regionali, Giovanissimi Provinciali, Esordienti e Pulcini, per sette giorni.

In tale ottica, inoltre, si è chiesto il rinvio della gara Trapani – Lecce, 20^ giornata del Campionato Primavera2. La formazione di mister Siviglia riprenderà gli allenamenti lunedì 9 marzo”.