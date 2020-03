TERZA CATEGORIA/Maglie – Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 15ª giornata

Di seguito i provvedimenti disciplinari del Giudice sportivo relativi alle gare della quindicesima giornata del campionato provinciale di Terza Categoria, delegazione di Maglie, giocate domenica 1° marzo.

CALCIATORI – Squalifica per una giornata per Francesco Negro (Amici Giallorossi), Antonio Nassisi e Aldo Marra (Melissano), Simone Gravante e Adriano Serinelli (VS Torchiarolo), Vincenzo Provenzano e Giovanni Caroppo (Melpignano).

ALLENATORI – Squalifica sino al 6 aprile per Angelo De Rinaldis (GC Specchia, “Dalle tribune, in quanto squalificato, per tutta la partita inveiva contro il direttore di gara con pesanti offese e minacce. Su invito dell’osservatore dell’arbitro a calmarsi, inveiva contro lo stesso osservatore reiterando insulti e offese nei confronti del direttore di gara. Al termine dell’incontro lo stesso De Rinaldis continuava a protestare nei confronti dell’osservatore”).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 12 marzo per Antonio D’Amico (Virtus Morciano).