LECCE – Sansone pronto al rilancio: “Ho ancora tanto da dare nel calcio. E la squadra mi piace”

Ultima presentazione dell’ultimo arrivato quest’oggi in casa Lecce. Ha infatti parlato in conferenza stampa il nuovo attaccante esterno di D’Aversa Nicola Sansone, arrivato a parametro zero lo scorso lunedì.

Il classe 1991 ha spiegato innanzitutto i motivi della sua scelta: “Forse era destino venire qui a Lecce, visto che la mia ultima partita giocata in Serie A era stata proprio qui al Via del Mare con la maglia del Bologna. In più, avendo purtroppo tanto tempo libero, ho visto tutte e tre le gare disputate dai giallorossi in questo campionato ed ho visto una squadra con grande spirito e che ha fatto bene. Questo ha influito molto nella mia scelta. Sono molto grato nei confronti della società per la fiducia che ha dimostrato nel volermi in giallorosso e voglio solo ripagarla in campo”.

E Sansone è nel Salento per dare ancora tanto: “Arrivo qui con grande volontà di migliorare sempre, perché lo si può fare in ogni età. Voglio essere un esempio per i più giovani in rosa e fare il meglio possibile con questa maglia. È stato un bel regalo ricevere questa chiamata e questo contratto per il mio trentaduesimo compleanno. Non mi sento vecchio ma giovane, poi in una squadra dall’età media così bassa sentire l’entusiasmo della gioventù è ancora più facile. Penso di avere ancora molti anni da poter dare al mondo del calcio”.

La condizione c’è quasi: “La forma fisica c’è, anche a livello di peso. Sicuramente mi manca il ritmo partita, anche quello di allenamento, ma credo che nel giro di un paio di settimane di lavoro con la squadra potrò essere al 100%”.

Su numero e compagni di squadra: “Ho scelto l’11 perché tra quelli rimasti liberi mi piaceva di più di tutti. Poi ho visto Oudin in allenamento, ha grande qualità ed è uno che la maglia numero 10 la merita. La squadra ha già fatto sei gol, segno che ci sono tanti giocatori di qualità che possono incidere in fase realizzativa”.