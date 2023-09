SERIE D – Il regolamento dei playout 2023/24

Di seguito il regolamento playout Serie D 2023/24.

Premesso che le ultime due squadre (17esima e 18esima) del girone H retrocederanno direttamente in Eccellenza, nel caso in cui due o più squadre occupassero la penultima posizione a pari punti, si giocherà uno spareggio in campo neutro tra le due miglior squadre emerse dall’eventuale classifica avulsa. Idem se due o più squadre si trovassero a pari punti in 13esima posizione. La classifica avulsa stabilisce che, in caso di parità, si terrà conto degli scontri diretti; della differenza reti negli scontri diretti; della differenza reti totale; del maggior numero di reti segnate in totale; del sorteggio.

Nei playout si affronteranno tredicesima contro sedicesima e quattordicesima contro quindicesima in gara unica. In caso di parità, supplementari; in caso di ulteriore parità, retrocederà la peggior classificata in regular season. Qualora il distacco tra sedicesima e tredicesima sia di almeno otto punti, la sedicesima retrocederebbe direttamente senza la disputa dei playout; stesso discorso tra quindicesima e quattordicesima.