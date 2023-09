Eccellenza/B, Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 10.09.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 10 settembre 2023 in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE:

ARBORIS BELLI:

ATL. RACALE: Josè Pizzo (1)

BRILLA CAMPI:

GINOSA: Vincenzo Pizzulli (all., sino al 14-10-23); Vincenzo Chiochia (1)

MANDURIA:

MESAGNE:

NOVOLI:

OSTUNI:

OTRANTO:

S. MASSAFRA:

SAN PIETRO VERNOTICO:

UGENTO:

V. MATINO: Andrea Ciriolo (1)

Gara Ugento-Toma Maglie (5-0): risultato sub iudice per via di un preannuncio di ricorso della Toma Maglie.

—

PROMOZIONE/B

ATL. TRICASE:

CEDAS AVIO BR: Claudio Morleo (1)

CEGLIE:

COPERTINO:

GALATINA:

GROTTAGLIE: Simone D’Amicis (4)

LEVERANO:

P. GALATONE:

R. CAROVIGNO:

RINASCITA REFUGEES:

TALSANO:

TAURISANO:

V. LOCOROTONDO: Antonio Carnevale (all., fino al 30-09-23); Riccardo Caterino (4)

VEGLIE: