LECCE – Ripresa la preparazione all’Acaya col gruppo (quasi) al completo

Dopo la lunga finestra dedicata agli impegni internazionali, è ripresa nel pomeriggio a pieno organico – o quasi – la preparazione del Lecce sul terreno dell’Acaya Golf & Resort. Il prossimo appuntamento sarà quello di Empoli, in programma lunedì alle 18.30. Sono rientrati i calciatori Colombo, Falcone, Gallo, Hjulmand, Helgason e Voelkerling Persson mentre Banda, Ceesay e Gendrey ritorneranno in sede in serata.

Ancora assente Pongracic, impegnato con le sedute di fisioterapia e di ricondizionamento, mentre per Dermaku lavoro atletico e di potenziamento. Domani mattina altro allenamento, sempre all’Acaya.

Contro l’Empoli mancheranno gli squalificati Umtiti e Maleh, che ritorneranno a disposizione per Lecce-Napoli di venerdì 7 aprile.