Prima Categoria/C, Seconda Categoria/C: il Giudice sportivo, gare del 26.03.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 26 marzo 2023 in Prima e Seconda Categoria girone C Puglia.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA/C

CAPO DI LEUCA:

CURSI:

DB MANDURIA: Pietro R. Gennari (1)

FRAGAGNANO:

F. MICCOLI: Antonio Perrone (1)

GALATINA: Ammenda di 50 euro (Coppa Italia); Pietro Longo (dir., fino al 06.04.23 – Coppa Italia); Salvatore Samueli (dir., fino al 06.04.23 – Coppa Italia); Giuseppe Rizzo (all., sino al 06.04.23 – Coppa Italia); Giulio Perrone (1)

P. GALATONE: Francesco Rollo (all., fino al 06.04.23)

R. REFUGEES:

RUFFANO: Abdelkhalek Halim (1); Domenico Franza (1)

SD PARABITA:

SECLÌ: Giuseppe Contaldo (all., fino al 20.04.23); Gioele C. De Matteis (2); Jacopo Rizzello (1)

VERNOLE:

VIRTUS LECCE:

ZOLLINO: Roberto Rango (all., fino al 06.04.23)

—

SECONDA CATEGORIA/C

ALESSANO: Gianluigi Protopapa (1)

F. MONTERONI:

G. ARADEO: Ammenda di 200 euro: Marco Finamore (dir., fino al 30.04.23); Lorenzo Zollino (2); Mirko Finamore (1)

KP GALLIPOLI:

MELPIGNANO: Angelo Samueli (1)

P. BAGNOLO: Marco Stefanelli (2); Andrea L. Cancelli (1)

POGGIARDO: Emanuele Maggio (1)

REAL NEVIANO:

SG SURBO: Roberto Carlà (dir., fino al 30.04.23); Diego Mento (1)

SOLETO: Simone Di Nunno (1)

SP VERNOTICO: Mario Carruezzo (1); Michael Annis (1)

TRICASE ASD:

V. SAN PANCRAZIO: Antonio Solazzo (2); Fabio Di Santantonio (1)

VS TORCHIAROLO: Renato Parziale (2)