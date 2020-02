LECCE – Ripresa dei lavori per l’undici di Liverani: c’è Saponara

Torna ad allenarsi il Lecce di Fabio Liverani, che oggi ha svolto una singola sessione ad Acaya per sgambettare dopo il ko di Roma. L’obiettivo è già fissato sull’Atalanta, avversaria di domenica prossima.

Un’ottima notizia arriva dall’infermeria, dove non vi è più Riccardo Saponara. Il trequartista è infatti tornato pienamente a disposizione e si è aggregato al gruppo dopo quasi due settimane di assenza. Ancora out Farias, continuano con il lavoro di recupero Falco e Babacar, che ne avranno per dieci giorni almeno.

Domani per i salentini è previsto doppio allenamento ad Acaya.