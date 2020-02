PRIMA CATEGORIA/C – Melendugno e Leverano col pallottoliere. Il Seclì riposa e scivola indietro: il punto dopo la 22ª

La Goleador Melendugno e il Leverano continuano la loro cavalcata trionfale nel girone C del campionato di Prima Categoria. Gli uomini di Margiotta calano il poker contro il Latiano, per i brindisini 55 reti subite e, finisse oggi il campionato, retrocessione diretta in Seconda Categoria; i ragazzi di Schito sommergono di gol il Capo di Leuca (che rimane in dieci uomini dopo solo un quarto d’ora) e per Franza spettacolare tripletta.

Il Salve torna al terzo posto, liquidando per due a zero il Monteroni. Gli uomini di Rollo precedono di sole due lunghezze il Tricase, vittorioso a Soleto sul finire del secondo tempo. Il Seclì, in virtù della giornata di riposo, scivola al quinto posto, piazzamento che sembrerebbe inutile per raggiungere i playoff. Il Galatina vince in casa della Virtus Lecce e vede a sole quattro lunghezze il quarto posto, utile per raggiungere gli spareggi promozione.

Il Cedas Brindisi vince in casa dell’Atletico Veglie e conquista, virtualmente, la salvezza. Il Copertino risorge dalla ceneri come l’Araba Fenice, battendo lo Zollino, facendo un passo importante verso la salvezza diretta.

Nella prossima giornata la capolista Melendugno dovrebbe avere vita facile in casa della Virtus Lecce, invece il Leverano affronterà la difficile trasferta di Galatina, una crocevia importante per la vittoria del torneo. Il Salve, in trasferta a Latiano e il Tricase in casa contro l’Atletico Veglie, dovrebbero conquistare facilmente i tre punti per consolidare il piazzamento playoff. Il Seclì, in casa del Monteroni, dovrà riprendere la corsa per le prime posizioni della classifica. Il programma della giornata si chiude con Cedas Avio Brindisi-Copertino e Zollino-Soleto, due partite dove le due squadre in trasferta hanno bisogno di punti salvezza per distanziare ancora di più il Latiano, fanalino di coda del torneo.