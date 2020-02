CURSI – Cambio in panchina, Carati non è più l’allenatore dei giallorossi

Avvicendamento in panchina per il Cursi Calcio, compagine che milita nel girone C di Seconda Categoria e che è, al momento, terza a pari merito (ma con una gara in più) con lo Spartak Ruffano, a cinque punti dalla vetta.

Questo il comunicato del club: “L’ASD Cursi Calcio 2018 ha deciso per un cambio di guardia tra le linee dello staff tecnico della squadra. Una scelta sofferta ed a lungo ponderata quest’ultima, soprattutto per la stima ed il rispetto che tutti hanno per il mister Davide Carati, uomo dalle grandi qualità tecniche, che ha guidato fino ad oggi la squadra con impegno, dedizione e grande serietà. A lui va la gratitudine di ogni singolo componente, e non solo, dell’Asd Cursi Calcio 2018 per i risultati raggiunti fino a questo momento ed a lui vanno i migliori auguri per un futuro calcistico pieno di soddisfazioni. La nuova guida del Cursi Calcio 2018 sarà decisa e comunicata nelle prossime ore“.

Il nuovo tecnico esordirà domenica prossima nella trasferta che il Cursi dovrà affrontare sul campo del San Cassiano.