SECONDA CATEGORIA/C – Puglia: risultati 20ª giornata, classifica e prossimo turno

Sfuma al 95‘ la vittoria per la capolista Real Ruffano sul campo del Parabita. Non ne approfitta lo Spartak che si fa rimontare due gol in casa dal Collepasso. Rallenta anche il Cursi ad Alessano, tris del Vernole all’Andrano. I tabellini della 19ª giornata: SD PARABITA-REAL RUFFANO 1-1 RETI: 5 pt Halim Am. (R), 50…